Raffica di allarmi bomba: prima sul volo Ryanair Roma-Lisbona, poi sul Wizzair Praga-Roma. E a Dublino evacuati tv e giornale

Questa mattina un nuovo allarme bomba è scattato su un volo Ryanair decollato da Roma e atterrato a Lisbona, in Portogallo, alle 8 di questa mattina. L'allerta è stata ricevuta dalla Polizia di Pubblica Sicurezza tramite una telefonata di un agente delle forze dell'ordine, la cui identità è stata verificata da membri della Polizia Giudiziaria. Lo riporta Cnn Portugal. Le autorità stanno prendendo provvedimenti per valutare e confermare la credibilità della minaccia.

Poco dopo un altro allarme bomba è scattato per un volo Wizzair Praga-Roma. La segnalazione dell'ordigno a bordo, secondo quanto si apprende, è arrivata da una telefonata anonima alla torre di controllo di Fiumicino. Il volo, che sarebbe dovuto arrivare nella Capitale alle 11, è stato deviato su Venezia dov'è atterrato. Sono in corso le bonifiche della polizia.

Nel frattempo il gruppo radiotelevisivo irlandese Rte' e il quotidiano Irish Independent hanno evacuato le rispettive sedi dopo aver ricevuto via mail una minaccia di bomba. Lo hanno riferito entrambe le testate sui propri siti. Rte' ha precisato che l'evacuazione ha riguardato la sua sede di Dublino. Secondo l'emittente, il messaggio è stato inviato anche ad "altri media in Irlanda e nel Regno Unito". L'Irish Independent ha confermato di aver ricevuto la stessa mail e di aver fatto evacuare il personale.