Raffica di allarmi bomba: prima sul volo Ryanair Roma-Lisbona, poi sul Wizzair Praga-Roma. E a Dublino evacuati tv e giornale

Questa mattina un nuovo allarme bomba è scattato su un volo Ryanair decollato da Roma e atterrato a Lisbona, in Portogallo, alle 8 di questa mattina. L'allerta è stata ricevuta dalla Polizia di Pubblica Sicurezza tramite una telefonata di un agente delle forze dell'ordine, la cui identità è stata verificata da membri della Polizia Giudiziaria. Lo riporta Cnn Portugal. Le autorità stanno prendendo provvedimenti per valutare e confermare la credibilità della minaccia.
Poco dopo un altro allarme bomba è scattato per un volo Wizzair Praga-Roma. La segnalazione dell'ordigno a bordo, secondo quanto si apprende, è arrivata da una telefonata anonima alla torre di controllo di Fiumicino. Il volo, che sarebbe dovuto arrivare nella Capitale alle 11, è stato deviato su Venezia dov'è atterrato. Sono in corso le bonifiche della polizia.
Nel frattempo il gruppo radiotelevisivo irlandese Rte' e il quotidiano Irish Independent hanno evacuato le rispettive sedi dopo aver ricevuto via mail una minaccia di bomba. Lo hanno riferito entrambe le testate sui propri siti. Rte' ha precisato che l'evacuazione ha riguardato la sua sede di Dublino. Secondo l'emittente, il messaggio è stato inviato anche ad "altri media in Irlanda e nel Regno Unito". L'Irish Independent ha confermato di aver ricevuto la stessa mail e di aver fatto evacuare il personale.
Bombe sugli aerei, la mail di minaccia: "Il vostro regime femminista se ne ricorderà . Il cielo sarà rosso". Cosa è successo"Siete tutti complici di un complotto criminale, vogliamo annientarvi per questo. In questo preciso momento sui seg...
Un allarme che arriva dopo un giovedì di caos nei cieli d'Europa, Italia compresa. Il conteggio, aggiornato in serata, si ferma a oltre 20 casi registrati in diversi aeroporti di Spagna, Italia, Francia, Belgio, Bulgaria, Repubblica Ceca, Romania, Polonia e Austria: 27 secondo il quotidiano spagnolo El Pais, 22 per il britannico Guardian. Sono invece almeno 6 quelli registrati in Italia e che hanno costretto i piloti ad atterrare: il volo Aer Lingus da Dublino a Roma, atterrato a Evreux, in Francia; il volo WizzAir da Milano Malpensa a Varsavia-Okecie, dirottato a Vienna, in Austria; il volo FinnAir da Helsinki a Roma Fiumicino; un altro di WizzAir da Milano-Malpensa a Bucarest; il volo di Aegean Airlines da Salonicco a Milano-Malpensa e un Ryanair da Porto a Milano-Malpensa.A far scattare gli allarmi delle e-mail arrivate, tra le altre, ad alcune società collegate all'aeroporto di Fiumicino in merito a due voli, uno da Helsinki e l'altro da Dublino, diretti a Roma.
"Siete tutti complici di un complotto criminale. Vogliamo annientarvi per questo. Proprio per questo, in questo preciso momento, sui seguenti voli sono stati piazzati degli ordigni esplosivi: AY1761, Helsinki - Italia El402, Dublino - Italia. Sono diretti al vostro aeroporto. Noi, combattenti dello Stato Maschile, con le nostre azioni di oggi lasceremo un segno nella storia. Il vostro regime femminista se ne ricorderà per sempre. L'esplosione avverrà tra 60 minuti. Oggi il vostro cielo sarà rosso", è il testo della e-mail firmata dai sedicenti 'Combattenti dello Stato Maschile' e con oggetto 'segnalazione minaccia'. Il gruppo potrebbe essere riconducibile o ispirarsi al movimento noto come lo 'Stato Maschile' (Male State, in russo Muzhskoye gosudarstvo, ribattezzato poi Male Legion), che fu in passato legato ad allarmi bomba poi rivelatisi falsi.