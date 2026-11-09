Nella guerra tra Russia e Ucraina, il nuovo bersaglio è... la pizza. Uno dei è piatti tipici italiani più conosciuti al mondo è finito al centro di un acceso dibattito politico a Mosca. La bomba, in questo caso, è stata lanciata da Vitaly Borodin. Lo scorso 3 novembre, il Presidente della Commissione per la sicurezza e la lotta alla corruzione russo ha attaccato la pizza, considerata un "prodotto tipico di un paese ostile che fornisce le armi al regime di Kyiv". Borodin, inoltre, ha sottolineato come i bambini russi debbano mangiare prodotti della tradizione, come la torta russa. Quella che poteva sembrare una provocazione campata in aria, ha trovato conferme autorevoli. La prima consigliera del presidente Putin per la Cultura, Elena Yampolskaja, nome di un certo peso nel quadro politico russo, ha ripreso l'appello, sostenendo che "la pizza non è certo il cibo che deve stare nelle scuole".

La Yampolskaja ha poi aggiunto che bisognerebbe "fare ritorno a ciò che è nostro" e "far conoscere ai bambini la nostra magnifica cucina". È partita così l'idea di sostituire la pizza con la kulebjaka, (la tradizionale torta salata), o con il rasstegai, (panino fatto con pasta lievitata, farcito con vari ripieni e servito per accompagnare le zuppe). Alla fine, la proposta non è stata approvata. La pizza ha vinto sul patriottismo. "È una misura assurda", ha tuonato la deputata del partito presidenziale Russia Unita ed ex campionessa di pattinaggio Svetlana Zhurova. In seguito alla decisione, anche l'agenzia di stampa statale, Ria Novosti, ha affrontato l'argomento. "La Russia rifiuta la cancellazione della sua cultura all’estero", per questo ha scelto di non procedere con la rimozione della pizza dai menu scolastici. "La pizza è ormai irreversibilmente globale, apolitica, apprezzata da molti e, quantomeno, questa piacevole piccola delizia offre una distrazione dal peso dei problemi moderni. Inoltre, anche se la pizza non fosse ancora un prodotto globale, ma una caratteristica della vita italiana, non c'è motivo di serbarle rancore per le azioni delle autorità italiane". La pizza russa, comunque, è ben lontana da quella italiana. Pasta alta, salsiccia, maionese e cetrioli sottaceto: è questa la "prelibatezza". Secondo un sondaggio Elementaree citato dal Moscow Times, per il 25,7% degli intervistati la pizza è un l’infanzia e per questo non si può vietare: nonostante sia un prodotto italiano, fa comunque parte della memoria russa.