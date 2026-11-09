Attacchi hacker, spunta la Wagner

La Russia avrebbe potuto inventare una sigla. Oppure affidarsi a hacker freelance. Nelle rivendicazioni di questa campagna di terrorismo psicologico in Europa compaiono invece due nomi che l’intelligence europea conosce bene: NoName057(16), collettivo di hacker che ha messo una taglia sui dati privati del ministro degli Esteri Antonio Tajani, e Male State, il movimento nazionalista richiamato nelle email dei falsi allarmi bomba sugli aerei. «C’è una strategia, guardiamo a Est», dice non a caso Tajani, parlando dei cyberattacchi. Perché esibire allora marchi tanto riconoscibili? È la domanda che agita la comunità dell’intelligence continentale, impegnata in queste ore a rileggere vecchi rapporti dai quali emergerebbero punti di contatto con un altro noto «cliente» dei Servizi segreti occidentali: la compagnia di mercenari Wagner. Fra l’apparato di Evgenij Prigozhin, il fondatore di Wagner, e Male State passa lo stesso uomo: Vladimir Ivanov, alias Nagibator. Dall’autunno 2022 all’estate 2023 lavora nel gruppo editoriale di Prigozhin e gestisce canali della piattaforma di messaggistica Telegram che diffondono anche propaganda favorevole ai mercenari. Alla fine del 2023 cambia incarico. A reclutarlo personalmente è Vladislav Pozdnyakov, fondatore di Male State, che gli affida due canali, Pozdnyakov 3.0 e Butylka, che contano rispettivamente oltre 787mila e 348mila iscritti.

LA TRACCIA

Già prima del cambio d’incarico, Ivanov aveva fatto il nome di Pozdnyakov in una domanda rivolta direttamente a Prigozhin. La traccia è nel comunicato 1734 del 2 giugno 2023, diffuso dall’ufficio stampa di Prigozhin. Nagibator chiede se gli influencer nazionalisti possano aiutare a difendere i confini russi. Riferisce che Pozdnyakov e altri blogger hanno offerto di organizzare volontari fra gli iscritti, ma le autorità hanno lasciato cadere la proposta. Prigozhin riconosce il peso dei leader d’opinione e della partecipazione popolare; osserva però che un follower non sa necessariamente usare le armi. Curioso, no?

Con NoName, il rapporto con Wagner emerge in circostanze opposte: i mercenari diventano un bersaglio proprio quando Prigozhin si rivolta contro i vertici militari russi. Succede il 24 giugno 2023. I ricercatori di Sekoia, società di sicurezza informatica, trovano appena due bersagli nelle liste di DDoSia di quel giorno: wagnercentr[.]ru e wagner2022[.]ru, entrambi siti della compagnia. DDoSia è il programma usato da NoName per sommergere i siti di richieste e renderli irraggiungibili. L’attacco, però, fallisce: Avast, altra società di sicurezza informatica, verifica che le pagine restano accessibili. NoName – è la conclusione dell’intelligence - agisce in una direzione coerente con gli interessi del potere russo. Lo stesso che ora vuole destabilizzare la coalizione europea a favore dell’Ucraina.

IL SOSTEGNO DI MOSCA

Il sostegno di Mosca a Wagner viene quantificato tre giorni dopo. Il 27 giugno 2023, rientrata la rivolta di Prigozhin, il presidente russo Putin rende pubblica la cifra: 86 miliardi e 262 milioni di rubli, circa un miliardo di euro, versato fra maggio 2022 e maggio 2023 per compensi e incentivi. Per NoName, il rapporto con le strutture statali russe passa invece dal Cism, organismo informatico istituito per conto del Cremlino. Lo indica il rapporto del 9 dicembre 2025 firmato dall’Fbi, la polizia federale americana, dalla Cisa, agenzia statunitense per la cybersicurezza, e dalla Nsa, specializzata nell’intelligence elettronica, insieme ad autorità partner, compresa la Polizia italiana. Secondo il documento, NoName nasce come progetto segreto dentro il Cism, i cui dirigenti e dipendenti sviluppano gli strumenti di aggressione, pagano le infrastrutture informatiche e amministrano il gruppo.

LA PISTA

Dalle strutture statali ai reclutatori, la pista porta in Gran Bretagna. Indagando sugli incendi contro proprietà legate al premier Keir Starmer, il Financial Times collega a NoName El Money, il nome usato da un reclutatore online. La Bbc ipotizza che dietro quell’alias ci sia Evgeny Lyukshin, individuato nelle chat di Direct Action, falsa iniziativa estremista britannica, e in altre vicine all’organizzazione mediatica russa Rybar e a Wagner. L’identificazione con El Money resta indimostrata, ma Rybar ha riconosciuto scambi informativi con Wagner; secondo il Dipartimento di Stato americano, Prigozhin era fra i suoi finanziatori.

Il reclutamento passa anche dalle promesse di guadagno. Partecipare agli attacchi di NoName – pubblicizzate attraverso canali vicini a Wagner – può far ottenere criptovalute, riconoscimenti e un posto nelle classifiche. È il sistema descritto da Europol, l’agenzia europea di polizia: alla militanza si aggiungono soldi e prestigio. Su Telegram i partecipanti portano amici e conoscenti; programmi pronti e istruzioni consentono di contribuire anche a chi ha poche competenze. Il passaggio dalle offerte online agli incendi è al centro di un altro procedimento britannico: quello contro Dylan Earl, reclutato attraverso Telegram.

Earl entra in Ap Wagner Chat, gruppo filowagneriano sulla piattaforma. Da lì arrivano i contatti con i profili online Privet Bot e Lucky Strike e le proposte retribuite, ricostruite dal tribunale. Con il complice Jake Reeves organizza l’incendio di magazzini e recluta esecutori; quasi sicuramente ignorando il legame con Wagner. Nel sistema NoName, secondo gli atti d’accusa americani, gli organizzatori scelgono gli obiettivi e i sostenitori mettono a disposizione i propri computer attraverso DDoSia. Chi esegue può conoscere soltanto una parte dell’operazione.

BERSAGLI

Anche la scelta dei bersagli riporta alla guerra: i magazzini colpiti nel caso Earl servivano a un’attività logistica che spediva aiuti e attrezzature all’Ucraina. NoName prende di mira attività civili nei Paesi che sostengono Kiev: Eurojust, l’agenzia europea per la cooperazione giudiziaria, ricostruisce attacchi contro enti pubblici, banche e infrastrutture europee, anche in coincidenza con appuntamenti politici e diplomatici. Proprio come accaduto negli scali europei, tra il 2 e il 3 novembre, in occasione delle elezioni di Midterm negli Usa.

Ai reclutati, però, non vengono chieste soltanto azioni. NoName offre denaro per informazioni sensibili attraverso la piattaforma Secure Share: DarkOwl, società di analisi delle minacce informatiche, descrive in un recente rapporto questo servizio su Tor, dove è stata diffusa la taglia su Tajani. Anche un tecnico o un dipendente può diventare una fonte grazie ai dati che consulta, senza competenze da spia.

INFORMAZIONI

La raccolta di informazioni arriva fino alla vita privata con «Tribunal», la campagna documentata da DarkOwl con cui NoName offre ricompense per dati sugli avversari indicati dal gruppo e, talvolta, sui familiari. Le persone diventano bersagli anche nel procedimento Earl, dal quale emerge un piano per colpire le attività commerciali di un critico dello Stato russo e rapirlo. Gli investigatori fermano il piano prima che sia troppo tardi. Quanti indizi fanno una prova?