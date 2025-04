Dazi, la Ue: "Il bazooka è ancora sul tavolo"

Gli Stati Uniti "restano un partner importante per la diversificazione delle nostre fonti di energia". Motivo per cui l'Europa rimane ancora cauta: "Sia chiaro - premette un portavoce della Commissione Europea -, il bazooka è ancora sul tavolo, ma speriamo di non doverlo usare, agli Usa diciamo che vogliamo parlare". In eventuali trattative, però, la Commissione Europea "non è un attore di mercato" e i contratti li firmano le imprese private.

La strategia dell'Ue dunque "resta la stessa. Vogliamo evitare i dazi, non metterli. La nostra risposta è per fasi, calma, calibrata. Siamo in costante contatto con i nostri Stati membri e le nostre industrie. Noi non vogliamo i dazi, non abbiamo creato noi questa situazione. Aspettiamo che le nostre controparti americane si impegnino in negoziati significativi", afferma Olof Gill durante una conferenza stampa a Bruxelles.