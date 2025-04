Ue, il green deal? Ci è costato più dei dazi americani

Per carità, i dazi non sono belli. Soprattutto quando non vengono usati per difendersi da dumping o concorrenza sleale. Come diceva giustamente Ronald Reagan, che gli antitrumpiani dalla faccia di bronzo stanno celebrando in questi giorni dopo avergliene dette per decenni di tutti i colori, le tariffe doganali danneggiano tutti i Paesi coinvolti perché drogano l’efficienza e la competitività delle imprese. Bene. Ora, lasciamo stare che il grande statista si riferiva all’esperienza della Grande depressione degli anni 30 e che con il suo mostruoso taglio di tasse alle imprese non aveva bisogno di dazi, perché nessuno voleva andare a produrre da altre parti.

Occupiamoci piuttosto dell’Unione europea, dove è scattato un’ondata di panico misto ad odio per il tycoon d’Oltreoceano. Siamo proprio sicuri che siano i dazi il problema del Vecchio continente? No, perché sembra di ricordare che, ad esempio, la crisi della manifattura europea e in particolare dell’automotive sia iniziata ben prima del ritorno di Trump alla Casa Bianca. E il tracollo della Germania? È forse colpa della guerra commerciale innescata dal presidente Usa. Poi ci sarebbe il problema della perdita di competitività delle imprese.