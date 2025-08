Ursula Von der Leyen, "Una monetina sotto lo schiacciasassi": chi la umilia

Come immagine è tanto efficace quanto impietosa: Donald Trump è "uno schiacciasassi", Ursula Von der Leyen "una monetina" sulla sua strada. Come sia andata a finire, è facilmente intuibile. A sottolinearlo è l'economista Roberto Perotti, che su La Stampa riflette sulla questione dazi e sul vertice di domenica scorsa in Scozia tra il presidente degli Stati Uniti e la presidente della Commissione Ue. Un faccia a faccia letto da molti come una resa incondizionata della esponente tedesca del Ppe.

Secondo Perotti, non è però solo una questione di scarsa leadership di Ursula. Il problema è a monte: una Unione divisa, incapace di avere una politica unitaria dal punto di vista finanziario e industriale, una assenza totale di tattica e di strategia. Al tavolo, la Von der Leyen si è presentata di fatto "senza avere carte da giocare" per mettere spalle al muro Trump. Non una pistola carica o una minaccia, semplicemente una contropartita per strappare al capo della Casa Bianca condizioni migliori del 15% poi pattuito.