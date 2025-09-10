Front National e Orban, assalto finale a Von der Leyen: "Sfiducia"

"Il gruppo dei Patrioti presenterà una mozione di sfiducia contro il presidente della Commissione. A tal fine, abbiamo già ottenuto le firme necessarie per raggiungere un accordo". Lo ha detto il presidente dei Patrioti per l'Europa, Jordan Bardella, nel briefing con la stampa a Strasburgo. "Ma questa mozione sarebbe, prima di tutto, un voto di sfiducia, a favore o contro Ursula von der Leyen per l'Europa, e a favore o contro Emmanuel Macron. C'è un'altra via da seguire, ed è quella che sosterremo qui in Parlamento. Non c'è fatalità in quest'area: sovranità, difesa dei nostri interessi, della nostra identità, sostegno alle nostre imprese e ai nostri agricoltori, e all'energia a basso costo. Queste sono tutte domande, politiche che possiamo attuare per tutte le nostre nazioni, ed è per questo che lavoreremo come parte del nostro gruppo", ha aggiunto.

"La Commissione e la sua Presidente - ha proseguito la vicepresidente Kinga Gal - non sono riuscite ad affrontare le sfide più urgenti che l'Europa si trova ad affrontare. Hanno fallito sulla pace e sul commercio, sulla competitività, sulla migrazione. Invece di fornire soluzioni, questa Commissione è diventata essa stessa il problema. La Presidente avrebbe dovuto assumersi la responsabilità e annunciare le sue dimissioni oggi; credo che il discorso sullo Stato dell'Unione sarebbe stata l'occasione migliore per farlo. Ciò non è accaduto. Ecco perché i Patrioti presentano questa mozione di censura contro la Commissione. Abbiamo bisogno di una leadership che rappresenti finalmente i veri interessi del popolo europeo È ora che questa Commissione se ne va". Il movimento "è un'iniziativa dei Patrioti e vorremmo mantenerla così. Abbiamo raccolto 85 firme, è molto più del necessario, e verrà presentata a tempo debito", ha aggiunto Gal.