Polonia, droni russi abbattuti. Kallas: "L'azione di Mosca non è stato un incidente"

"Ieri sera in Polonia, abbiamo assistito alla più grave violazione dello spazio aereo europeo da parte della Russia dall'inizio della guerra, e le indicazioni suggeriscono che sia stata intenzionale, non accidentale. Sono in contatto con il segretario generale della Nato, Mark Rutte, e il ministro degli Esteri, Radoslaw Sikorski. L'Ue esprime piena solidarietà alla Polonia": lo scrive su X l'Alta rappresentante dell'Ue per la Politica estera, Kaja Kallas. "La guerra della Russia sta avendo una escalation, non sta finendo. Dobbiamo aumentare il costo per Mosca, rafforzare il sostegno all'Ucraina e investire nella difesa dell'Europa. L'Ue svolge un ruolo importante e sosterremo iniziative come la linea di difesa dello Scudo del confine orientale", aggiunge.

Il primo ministro polacco Donald Tusk ha parlato di una "provocazione su larga scala". L'esercito polacco ha condannato le molteplici violazioni del suo spazio aereo durante un attacco russo alla vicina Ucraina, definendole un "atto di aggressione" e affermando di aver individuato una dozzina di droni e di averne abbattuti alcuni. "In seguito all'attacco odierno della Federazione Russa sul territorio ucraino, si è verificata una violazione senza precedenti dello spazio aereo polacco da parte di oggetti di tipo drone", ha dichiarato sui social media il comando operativo delle forze armate polacche. "Si tratta di un atto di aggressione che ha creato una vera minaccia alla sicurezza dei nostri cittadini'', prosegue il post.

Per diverse ore la tensione è stata altissima non solo in Polonia, ma anche in Europa e nella Nato. Solo intorno alle 9 l'esercito polacco ha annunciato la fine delle operazioni di intercettazione dei droni "ostili" entrati nel suo spazio aereo: "Le operazioni dell'aeronautica polacca e alleata relative alle violazioni dello spazio aereo polacco sono terminate", ha annunciato il comando operativo dell'esercito polacco su X, ringraziando gli alleati della Nato, e in particolare l'aeronautica olandese, per il loro "supporto".