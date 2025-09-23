Libero logo
Spoleto choc: ucciso, fatto a pezzi e lasciato in un sacco vicino al parco giochi

di Ignazio Stagnomartedì 23 settembre 2025
(Ansa)

A Spoleto si è consumato un efferato omicidio: il corpo mutilato di Bala Sagor, 21enne del Bangladesh scomparso da quattro giorni, è stato ritrovato lunedì sera in un sacco di plastica. Del cadavere rimaneva solo il tronco, con testa, braccia e gambe rimosse dall’assassino, attualmente in fuga

. Il macabro ritrovamento è avvenuto in via Primo Maggio, vicino al centro cittadino, in un terreno tra la vegetazione accanto a una stradina che conduce alla ferrovia, non lontano da un’area giochi per bambini. I carabinieri, che stanno indagando sul caso, hanno repertato una bicicletta, forse elettrica, trovata sul luogo. Le residenti della zona, intervistate dall’ANSA, hanno dichiarato di non aver notato nulla di sospetto, sottolineando che l’area è frequentata di giorno e che il corpo potrebbe essere stato abbandonato di notte. Le indagini sono in corso per chiarire le circostanze della morte. I primi accertamenti medico-legali non hanno ancora determinato la causa del decesso, anche se si ipotizzano ferite da arma da taglio. Sarà l’autopsia a fornire risposte definitive. La vicenda ha scosso la comunità spoletina, lasciando aperte molte domande su movente e dinamica del crimine.

Spoleto, 47enne ammazza la moglie e minaccia di lanciarsi da un ponte

Spoleto, Guardia di Finanza sequestra centinaia di articoli di Carnevale

Il Festival dei Due Mondi di Spoleto

Spoleto, si infila per sbaglio nel letto della suocera: il caso finisce in tribunale