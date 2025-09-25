Spoleto, ucciso e fatto a pezzi: fermato un ucraino

Un ucraino di 33 anni è stato fermato dai carabinieri perché accusato dell'omicidio del giovane il corpo del quale è stato trovato smembrato all'interno di un sacco a Spoleto. Omicidio, distruzione e soppressione di cadavere i reati contestati nel provvedimento disposto dalla Procura della città umbra. La decisione di procedere al fermo - riferiscono gli inquirenti - è stata presa "dopo avere raccolto gravi indizi in merito al coinvolgimento dell'indagato nell'omicidio e nel successivo smembramento del cadavere".
Il sacco con il corpo è stato trovato in un terreno accanto alla bici della vittima. ono ora al vaglio degli inquirenti gli elementi acquisiti nell'abitazione dell'indagato per l'omicidio del giovane il cui corpo è stato trovato in un sacco a Spoleto. I rilievi dei carabinieri, anche quelli specializzati nelle analisi scientifiche, sono proseguiti fino alla tarda serata di martedì.
Spoleto choc: ucciso, fatto a pezzi e lasciato in un sacco vicino al parco giochiA Spoleto si è consumato un efferato omicidio: il corpo mutilato di Bala Sagor, 21enne del Bangladesh scomparso d...
Non sembra che siano però emersi elementi decisivi per l'indagine. Gli accertamenti puntano ora a chiarire se l'indagato, originario dell'est Europa, sia effettivamente coinvolto nella morte del giovane e a suo carico non sono stati presi provvedimenti. Un punto sulle indagini potrebbe essere fatto in giornata in un vertice tra il procuratore di Spoleto Claudio Cicchella, il sostituto titolare del fascicolo e i carabinieri.