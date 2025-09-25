Spoleto, ucciso e fatto a pezzi: fermato un ucraino

Un ucraino di 33 anni è stato fermato dai carabinieri perché accusato dell'omicidio del giovane il corpo del quale è stato trovato smembrato all'interno di un sacco a Spoleto. Omicidio, distruzione e soppressione di cadavere i reati contestati nel provvedimento disposto dalla Procura della città umbra. La decisione di procedere al fermo - riferiscono gli inquirenti - è stata presa "dopo avere raccolto gravi indizi in merito al coinvolgimento dell'indagato nell'omicidio e nel successivo smembramento del cadavere".

Il sacco con il corpo è stato trovato in un terreno accanto alla bici della vittima. ono ora al vaglio degli inquirenti gli elementi acquisiti nell'abitazione dell'indagato per l'omicidio del giovane il cui corpo è stato trovato in un sacco a Spoleto. I rilievi dei carabinieri, anche quelli specializzati nelle analisi scientifiche, sono proseguiti fino alla tarda serata di martedì.