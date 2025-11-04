Libero logo
Ilaria Salis, delirio pro-Ong: "Italia complice di criminali e torturatori"

di
martedì 4 novembre 2025
Attivista anti-sfratti, pro-Palestina, contro i torturatori libici e tanto altro ancora. Ilaria Salis è una donna per tutte le stagioni. L'eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra, in un video pubblicato su X, ha informato i suoi seguaci dell'iniziativa a cui ha partecipato a Bruxelles.

"Oggi a Bruxelles, davanti alla Commissione, ho partecipato all’azione simbolica organizzata da Refugees in Libya e Rescue Med per denunciare la complicità dell’Unione Europea e dell’Italia con i criminali e torturatori libici finanziati per fermare le migrazioni - ha spiegato Ilaria Salis -. La settimana scorsa, proprio su questo tema, abbiamo presentato un’interrogazione parlamentare firmata da decine di eurodeputate. Continueremo a impegnarci: è una vergogna - ha poi aggiunto - che non possiamo accettare".

Subito sotto, invece, si è spesa anche in favore del candidato comunista a sindaco di New York. ""Il candidato sindaco di New York, Zohran Mamdani – democratic socialist, che non è la stessa cosa di socialdemocrat – propone un programma coraggioso per il diritto all’abitare, fondato su edilizia residenziale pubblica, regolazione degli affitti e trasporto urbano gratuito. Zohran è sostenuto dalle classi popolari ed è inviso non solo alla cricca di Trump, ma all’intero establishment. Perché la sua è una visione di città solidale, antirazzista e più giusta. Lo sostengo convintamente — proposte come la sua sono esattamente ciò di cui abbiamo bisogno anche qui. Go Zohran!".

tag
ilaria salis
ue

