Ue, terremoto al Parlamento europeo: nasce la "maggioranza Giorgia"

Preparatevi a dire addio alla "Maggioranza Ursula". A darle una spallata potrebbe essere la cosiddetta "Maggioranza Giorgia". Si tratta dell'insieme delle forze di centrodestra presenti all'interno del parlamento europeo. Popolari, Conservatori, Patrioti e Sovranisti hanno votato compatti gli emendamenti sulla deforestazione firmati PPE-ECR. E così sono riuscite a ottenere l'approvazione dell'Eurocamera del rinvio di un anno dell’entrata in vigore delle norme, dei requisiti di trasparenza ridotti per le aziende e l’introduzione di una clausola di revisione, da effettuare entro il 30 aprile 2026 per ulteriori semplificazioni.

Dati alla mano, gli emendamenti votati sono passati con 402 voti a favore, 250 contrari e 8 astenuti. Perciò si evince che il partito liberale Renew che si è unito alla proposta elaborata da Conservatori e popolari.