Ursula von der Leyen, ottavo aumento in tre anni: dove volano le cifre del suo stipendio

L'aumento, come svela il quotidiano tedesco, dovrebbe interessare anche lo stipendio base della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Nel suo caso l'incremento sarebbe di circa 1000 euro fino a circa 35.800 euro. Mentre lo stipendio di un membro della Commissione salirà di circa 850 euro arrivando fino a 29.250 euro. In aggiunta ci sarebbero anche dei benefit.

Su lo stipendio a chi lavora in Europa: stando a quanto rivelato da Bild, sarebbe in arrivo l’ ottavo aumento salariale in tre anni per i funzionari pubblici della Ue. Dietro ci sarebbe la necessità di adeguamento al costo della vita, una delle priorità di chi lavora nell’ambito dell'Unione. Complessivamente, quindi, il costo dei palazzi europei raggiungerà la cifra record di 12 miliardi di euro. Scendendo nel dettaglio, il salario base più basso di un euroburocrate aumenterà di quasi 110 euro al mese , arrivando a 3754 euro. Lo stipendio massimo, invece, aumenterà di circa 760 euro fino a 25.986 euro.

L'incremento salariale si basa sui calcoli dell’Ufficio Statistico Europeo Eurostat. E all'origine c'è lo sviluppo del costo della vita a Bruxelles e Lussemburgo. Tutto è partito dal 2024, quando i dipendenti della Ue avrebbero dovuto ricevere aumenti dell’8,5%. La Commissione, però, aveva moderato la crescita fino al 7,3%. Poi c'è stato il conguaglio, con un riconoscimento supplementare per tutto il 2024 di un 1,2%. Eurostat, dunque, tiene il conto dei rincari dovuti all'inflazione e aggiorna gli stipendi.