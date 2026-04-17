Crisi energetica, la Ue vuole chiuderci in casa: ecco la bozza-choc

Come affrontare un'eventuale crisi energetica nell'ambito di uno scenario di guerra che non si appresta a finire? Ci sta lavorando la Commissione europea: nella bozza del piano "Accelerate Eu", atteso il 22 aprile, si raccomandano una serie di misure ai Paesi membri per fronteggiare la crisi legata al conflitto ancora in corso in Medio Oriente. Tra queste, almeno un giorno di telelavoro obbligatorio a settimana, trasporti pubblici più economici, taglio del riscaldamento e voucher energetici per le famiglie vulnerabili. Insomma, per la Ue stiamo tornando ai tempi di Covid e lockdown. O qualcosa di drammaticamente simile.

Obiettivo del pacchetto è principalmente la riduzione volontaria dei consumi, soprattutto in riscaldamento e trasporti. Tra le indicazioni ci sono anche: limitare l'uso di energia in casa, evitare sprechi e spostare i consumi fuori dalle ore di punta, insieme a incentivi per la mobilità sostenibile. Una richiesta diretta arriverebbe alle amministrazioni, cui si rivolge l'invito a dare l'esempio su consumi e illuminazione. Per imprese ed edifici, invece, si punta su maggiore efficienza.