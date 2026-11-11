La Commissione Ue riempie di soldi le Ong e noi paghiamo

La Commissione propone, le ONG premono, il contribuente paga. Poi il sostegno torna a Bruxelles confezionato come voce indipendente della società civile. È il circuito descritto dalla Free Market Foundation, think tank liberista ungherese, nello studio sul «circular lobbying»: soldi pubblici a organizzazioni che intervengono sulle istituzioni europee, anche per sostenere l’agenda di chi le finanzia. Una maggioranza politica deve cercarsi i voti, ma un apparato può permettersi di sovvenzionare i propri sostenitori.

La ricerca esamina nove organizzazioni e ricostruisce 12,8 milioni di euro annui di fondi pubblici, dei quali 12,41 milioni, il 96,8%, attribuiti alla Commissione Ue. Sono 110 le persone accreditate al Parlamento europeo. Le cifre riguardano finanziamenti complessivi, non somme tutte destinate a campagne politiche. Ma descrivono il peso del finanziatore dentro una rappresentanza autonoma solo in teoria.

Il caso italiano passa dal carrello della spesa. Al BEUC, organizzazione europea dei consumatori, lo studio attribuisce 2,66 milioni dalla Commissione: il 39,6% del bilancio, con 26 accreditati. Bruxelles aveva annunciato un’etichetta nutrizionale obbligatoria comune nella strategia Farm to Fork; il BEUC spingeva perché fosse il famigerato Obiettivo generale Nutri -Score. convergente, con l’ONG a indicare il modello: il controverso etichettamento semaforico che accende sempre lo scontro sui prodotti della tradizione italiana. Il cittadino finanzia così un’organizzazione che vuole orientare anche le regole della sua spesa.

Un esempio più esplicito riguarda il tabacco. Il 30 settembre 2025 Smoke Free Partnership ed European Cancer Organisation hanno sottoscritto un appello agli Stati membri perché sostenessero con forza la revisione della direttiva sulle accise proposta dalla Commissione. Il paper attribuisce alle due organizzazioni rispettivamente 100mila e 1,46 milioni di finanziamenti della Commissione, riferiti ad annualità diverse. In questo caso la sequenza è palesemente leggibile: l’esecutivo presenta la riforma, soggetti suoi beneficiari chiedono ai governi di appoggiarla.

Il problema ha già raggiunto la Corte dei conti europea. Nel rapporto 11/2025 i revisori hanno rilevato che la Commissione non rendeva chiaramente note attività di advocacy finanziate con sovvenzioni UE. E hanno precisato che soltanto durante l’audit erano arrivate istruzioni affinché gli accordi non imponessero ai beneficiari di fare lobbying sulle istituzioni europee. Questo non dimostra che ogni posizione sia dettata dal finanziatore.

Dimostra però quanto sia necessario rendere visibile il circuito, invece di confondere il beneficiario di una sovvenzione con un arbitro indipendente. Quando Bruxelles prova a mettersi nei panni della società civile, il contribuente ha diritto di sapere se sta ascoltando anche l’eco dei propri bonifici.