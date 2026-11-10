Trapani, si ferma per aiutare un tunisino: è una trappola, aggredito e rapinato dal branco

Finge di essere in difficoltà per fare una rapina a mano armata. È successo lo scorso 27 settembre a Contrada Latomie a Castelvetrano, provincia di Trapani. A cadere nella trappola un ragazzo in auto che, vedendo in difficoltà un giovane, un tunisino di 18 anni, si è fermato ed è sceso dalla macchina per prestargli soccorso. A quel punto, però, è stato accerchiato e aggredito da altri sei cittadini stranieri, col volto coperto, sbucati all'improvviso dai cespugli. Ed è stato allora che si è reso conto di essere stato raggirato.

La finta vittima, armata di coltello, gli ha prima sferrato un pugno in faccia e poi l'ha derubato di 125 euro e di un passeggino che si trovava nella sua auto fuggendo in direzione del centro di accoglienza "La Locanda". Individuato dai militari della stazione di Castelvetrano, il 18enne, il presunto rapinatore e aggressore, è stato portato in carcere. Una misura cautelare emessa dal Gip su richiesta della Procura di Marsala. Le accuse nei suoi confronti sono rapina, lesioni personali e porto di armi o oggetti atti a offendere. Durante le indagini, i carabinieri hanno raccolto testimonianze e visionato immagini di videosorveglianza della zona. Ancora in fase di identificazione i complici del tunisino.