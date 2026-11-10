Europa sotto attacco, "come resistere le prime 72 ore": uno scenario apocalittico

Se ci fosse il caos, informatico soprattutto, quanto resisterebbe l’umanità? La quantità di tempo è definibile in tre giorni e nove pasti. Dopodiché, sarebbe anarchia! Questo, almeno, secondo una celebre frase del giornalista americano Alfred Henry Lewis: "Ci sono solo nove pasti tra l'umanità e l'anarchia".

Un principio che torna d'attualità alla luce – si legge sul Corriere della Sera - dei piani di emergenza diffusi da diversi governi, europei e non solo, per preparare i cittadini ad affrontare situazioni di grave crisi. Le indicazioni sono chiare: organizzare la famiglia, conservare scorte di cibo e acqua e sapere dove reperire informazioni nel caso in cui i servizi essenziali dovessero interrompersi.

Dal britannico "Be Ready" al francese "Tous responsables", fino alle recenti iniziative dell'Unione europea, il riferimento sono le prime 72 ore. Non si tratta di una soglia scientificamente definita, ma del periodo durante il quale i soccorritori devono concentrare gli interventi sulle persone più in difficoltà. E oggi le emergenze non sono più solo le calamità naturali, ma anche gli attacchi informatici, i sabotaggi e le campagne di disinformazione capaci di alimentare il panico nell'ambito della cosiddetta guerra ibrida. Non mancano neppure le ipotesi legate a intelligenze artificiali fuori controllo.