MASCHIO GASPARDO inaugura un nuovo Full Line Store in Slovenia

Voklo Šenčur, Slovenia, 26 settembre 2025 – MASCHIO GASPARDO, gruppo internazionale leader nelle attrezzature agricole, ha inaugurato a Voklo Šenčur, nei pressi di Lubiana (Slovenia), un nuovo Full Line Store con il partner locale Euro Globtrade, azienda storica fondata nel 1991 e punto di riferimento nella distribuzione di macchine agricole nel Paese. Euro Globtrade è specializzata nella vendita di macchinari e attrezzature agricole per tutte le principali fasi della lavorazione del terreno e garantisce consulenza tecnica e assistenza qualificata ai propri clienti. La Società collabora da 5 anni con BKL d.o.o. – con sede a Rovišće, vicino a Bjelovar (Croazia) – distributore esclusivo MASCHIO GASPARDO per Slovenia e Croazia e partner strategico del Gruppo nei due Paesi. L’apertura del nuovo Full Line Store in Slovenia è frutto di un accordo a tre parti tra MASCHIO GASPARDO, Euro Globtrade e BKL, con l’obiettivo specifico di rafforzare la presenza del marchio sul mercato locale.

L’inaugurazione di questo nuovo store, interamente dedicato alla commercializzazione della gamma completa di attrezzature a marchio MASCHIO GASPARDO, è un'iniziativa strategica volta a consolidare la presenza del Gruppo in un mercato importante e in espansione, offrendo un servizio innovativo, completo e professionale agli agricoltori sloveni. Alla cerimonia di inaugurazione hanno preso parte l’Ambasciatore d’Italia in Slovenia, Giuseppe Cavagna, e il Sindaco di Šenčur, Ciril Kozjek, a testimonianza del valore istituzionale e territoriale dell’iniziativa.

Dopo il successo del Full Line Store aperto a León, in Spagna nel 2024, e l’apertura odierna sul territorio sloveno, l’azienda punta all’implementazione di nuovi punti vendita monomarca. Per MASCHIO GASPARDO si tratta di un progetto di ampio respiro, destinato a svilupparsi a livello internazionale. Entro l’anno sono infatti previste altre due aperture in Italia, mentre sono già in corso i preparativi per il lancio del primo Full Line Store negli Stati Uniti e numerose sono le opportunità che MASCHIO GASPARDO sta vagliando in altri Paesi europei.

Questo nuovo modello distributivo rappresenta una modalità altamente professionale per portare il brand e l’intera gamma a stretto contatto con gli agricoltori di oggi, sempre più orientati non solo verso macchine di qualità e produttive, ma anche verso servizi di consulenza, formazione e assistenza di altissimo livello. Una formula che rafforza la partnership con dealer disposti a investire in un approccio innovativo e che mira a diventare un riferimento per l’intero settore.

Quello del Full Line Store è un modello di punto vendita monomarca dedicato interamente a MASCHIO GASPARDO, concepito per offrire agli agricoltori un’esperienza a 360°. Il punto vendita è stato progettato da un team di architetti per garantire un ambiente accogliente e professionale, con spazi interni ed esterni dedicati a showroom, un’area hospitality per l’accoglienza e la formazione, un’area per i ricambi e l’assistenza tecnica. Infine, è presente un’area dedicata alla realtà aumentata che consente ai visitatori di esplorare in modo interattivo le ultime novità MASCHIO GASPARDO, rendendo l’esperienza ancora più immersiva.

Nello store i clienti potranno accedere alla completa gamma di attrezzature della FULL LINE per la lavorazione del terreno, la semina, la fertilizzazione, il trattamento delle colture, la manutenzione del verde e la fienagione, beneficiando di un servizio post-vendita specializzato e di una consulenza esperta. Un vero e proprio punto di riferimento per gli agricoltori locali, che offre loro la possibilità di trovare tutte le attrezzature e i servizi MASCHIO GASPARDO in un unico luogo.

"L'apertura del Full Line Store in Slovenia rappresenta un passo significativo nella strategia di crescita a lungo termine del Gruppo. Questo progetto rafforza il nostro impegno a costruire relazioni più strette e dirette non solo con gli agricoltori, ma anche con i nostri rivenditori", ha dichiarato Mirco Maschio, Presidente di MASCHIO GASPARDO S.p.A. – "Questo nuovo store ci permette di garantire agli agricoltori sloveni un accesso diretto a soluzioni all'avanguardia per ogni fase del ciclo agronomico, supportandoli con prodotti e servizi che massimizzano la produttività e la sostenibilità."

“Sono particolarmente orgoglioso di questa nuova apertura, un passo importante nel rendere concretamente accessibili agli agricoltori sloveni tutte le innovazioni sviluppate da MASCHIO GASPARDO. Il Full Line Store permette di presentare in modo diretto l'intera gamma dei nostri prodotti, integrando tecnologia, efficienza operativa e qualità costruttiva in un'esperienza pensata per il cliente. Continueremo su questa strada, investendo in soluzioni che aiutino gli agricoltori a essere più produttivi, competitivi e sostenibili." – ha aggiunto Andrea Maschio, Presidente di Maschio Holding S.p.A.

"La decisione di aprire il nostro primo negozio monomarca in Slovenia è un passo concreto nella strategia di rafforzamento della nostra presenza nei mercati chiave. Il Full Line Store è molto più di un punto vendita: è un'estensione diretta del nostro modello di business, basato su tre pilastri fondamentali – qualità dei prodotti, eccellenza nel servizio e capacità di consegna, quando e come serve agli agricoltori. Grazie alla collaborazione con Euro Globtrade, possiamo garantire agli agricoltori sloveni un accesso diretto alla nostra offerta completa, in un contesto strutturato per valorizzare l’esperienza del cliente e rafforzare la competitività dei nostri partner sul territorio." – ha aggiunto Luigi De Puppi, CEO di MASCHIO GASPARDO S.p.A.

"Siamo entusiasti di questa partnership. La filosofia di MASCHIO GASPARDO, focalizzata sull'innovazione e sulla produttività, si allinea perfettamente con il nostro obiettivo di modernizzare l'agricoltura in Slovenia. L'apertura del Full Line Store ci permette di fare un passo avanti significativo, offrendo ai nostri agricoltori un accesso senza precedenti a un'intera gamma di soluzioni all'avanguardia" – ha dichiarato Primož Globočnik, Direttore Vendite di Euro Globtrade – "Non si tratta solo di vendere macchine, ma di fornire un punto di riferimento completo, dove gli agricoltori locali possono trovare l'intera gamma di attrezzature MASCHIO GASPARDO, ricevere consulenza esperta e un'assistenza post-vendita qualificata. Questo store è la prova del nostro impegno a supportare gli agricoltori sloveni, garantendo loro gli strumenti per essere più produttivi e competitivi."



