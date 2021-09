Lecce, ladro di bici ma paraplegico? 15 mesi in galera: disastro dei giudici a Lecce

27 settembre 2021 a

È rimasto 15 mesi in carcere per il furto di una bicicletta. Ma Daniele Leotta, 44enne di Lecce, ha continuato a dirsi innocente spiegando che dal 2012 è paraplegico. Lo rivela il Giornale che raccontas l'incredibile disavventura. L'uomo ha difficoltà così gravi che non sarebbe in grado di salire su una bici e pedalare, anche perché negli ultimi mesi le sue condizioni di salute sono peggiorate e può muoversi solo con stampelle e sedia a rotelle. Il 16 giugno del 2020, però, finisce in carcere per il furto di una bicicletta (una mountain bike TwinRochraider) del valore di circa 200 euro, rubata a Lecce.

Un carabinieri, però, giurava di averlo riconosciuto nelle immagini delle telecamere di videosorveglianza. Per lui scatta l’arresto e torna in prigione, dopo ai domiciliari per altri reati.

Ma all’avvio dell’istruttoria il suo legale, l’avvocato Raffaele Benfatto, deposita una corposa documentazione dell’ospedale e della commissione per l’accertamento delle invalidità che conferma che Leotta ha problemi di deambulazione da 10 anni. E il tribunale di Lecce lo assolve per non aver commesso il fatto. Ma intanto ha passato 15 mesi dietro le sbarre.

