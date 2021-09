Vasco Rossi truffato e rovinato? Diamanti, "verso l'archiviazione": quanti milioni di euro ha perso

28 settembre 2021 a

a

a

Vasco Rossi e altri vip rischiano di essere beffati. Il cantante di Modena è stato vittima di una vera e propria truffa sulla vendita di diamanti, avvenuta a prezzo superiore rispetto al loro reale valore. Truffa per cui la pm di Milano Grazia Colacicco ha chiesto l'archiviazione. I preziosi sarebbero stati venduti a migliaia di investitori italiani da cinque banche italiane - tra cui Banco Bpm, Unicredit, Mps e Banca Aletti - a valori molto più alti in di quelli a cui li avevano comprati dalla Intermarket Diamond Business spa e dalla Diamond Private. Settantatré indagati, tra cui Maurizio Faroni, all’epoca dei fatti direttore generale di Banco Bpm.

"La verità? Ecco che padre sono". Le strazianti parole di Vasco Rossi: "Vorrei che i miei figli..."

La pm riconosce sì il reato di truffa, ma tira in ballo la prescrizione visto che sono decorsi 7 anni e mezzo dall’acquisto dei beni. Una decisione che prende alla sprovvista i risparmiatori. Alcuni sono sì riusciti a ottenere i rimborsi fino al 70 per cento del capitale. Ma altri ancora hanno optato per la via giudiziaria, rimanendo a mani vuote, senza vedersi rimborsare la somma impegnata nell’affare infruttuoso.

"Perché Vasco Rossi mi ha salvato, per lui laverei anche i piatti". Noemi, la rivelazione: cosa nasconde nel suo passato

Nello specifico Vasco Rossi avrebbe acquistato diamanti per un valore di due milioni e mezzo, tra il 2009 e il 2011. Oltre a lui, i vip incappati nella vicenda sono la conduttrice tv Federica Panicucci, l’ex showgirl Simona Tagli e l’industriale Diana Bracco.

Video su questo argomento "So cosa si prova a stare dentro". Vasco Rossi, commovente messaggio ai carcerati

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.