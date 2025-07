FdI, Kelany contro Silvia Albano: "Popolo sotto tutela? Ecco il vero volto delle toghe"

Una politica "sotto tutela" della magistratura. A Sara Kelany , deputata di Fratelli d'Italia e responsabile del Dipartimento immigrazione del partito della premier Giorgia Meloni , non vanno giù le parole durissime del magistrato Silvia Albano contro la riforma della giustizia appena varata dalla maggioranza e in un intervento sul Secolo d'Italia risponde punto su punto alla toga, presidente di Magistratura democratica .

Secondo la toga, protagonista di una lunga battaglia a suon di sentenze contro le politiche migratorie messe in atto dal governo di centrodestra (patto con l'Albania in testa) il fatto che la separazione delle carriere fosse una esplicita richiesta del corpo elettorale non basterebbe "a renderla adeguata al sistema democratico". L'ultima parola, insomma, non spetterebbe né al governo né al parlamento: "L’unico vero e saggio interprete della Costituzione? Chiaramente la magistratura", ironizza l'onorevole di FdI.

"In buona sostanza la sovranità popolare, non possedendo la maturità per fare consapevolmente e in maniera costituzionalmente orientata le proprie scelte, deve essere messa sotto tutela dalla magistratura - riflette la Kelany -. Un manifesto ideologico che trasuda arroganza in ogni sostantivo, in ogni aggettivo e financo in ogni avverbio che viene utilizzato".