Almasri, Lo Voi: "Se 24 ore vi sembrano troppe...". Gasparri: "Perfetto sincronismo"

Prosegue la polemica, feroce, sul caso Almasri. In particolare la polemica sulle tempistiche con cui sono stati inviati gli atti al Parlamento. Nel mirino dell'esecutivo il procuratore di Roma, Francesco Lo Voi, che ora risponde al fuoco.

"C'è qualcuno che va dicendo che ho inviato in ritardo gli atti del tribunale dei ministri sul caso Almasri alla Camera sostenendo che li avrei ricevuti l'1 agosto - ha premesso la toga -. A parte il fatto che gli atti andavano letti, rimessi in ordine, corredati da alcuni provvedimenti necessari per eseguire le decisioni del Tribunale dei ministri e interamente fotocopiati, il tempo impiegato è stato minimo e cioè dal 4 agosto, giorno di arrivo degli atti in procura, al 5 agosto, giorno di arrivo degli atti alla Camera. Se 24 ore vi sembrano troppe...", ha affermato Lo Voi. Dunque, da par suo, rilancia a sua volta insinuando sospetti: "Chi lo ha detto che gli atti sono pervenuti in Procura l'1 agosto? Ci sono informazioni riservate che non conosco?", ha concluso sibillino.

Lo scontro è totale. E scende in campo anche Maurizio Gasparri, che punta il dito contro il procuratore capitolino: "Non è vero che Lo Voi ha agito fuori tempo. La sua azione è in perfetto sincronismo con la tradizione dell'uso politico della giustizia. Le accuse mirate e infondate a Nordio, Piantedosi e Mantovano rispondono a una tradizione tipicamente italica che ha caratterizzato nei decenni le procure. Accuse infondate a politici del centrodestra per montare campagne politiche", ha premesso il presidente dei senatori di Forza Italia.

"È chiaro a tutti - riprende -. Pertanto nessun ritardo. Ma una tempistica consueta e ben conosciuta. E tutto finirà nel nulla perché le accuse sono infondate, la giusta e sacrosanta azione del governo sarà salvaguardata. Quindi Lo Voi è stato nei tempi e ha interpretato alla perfezione il suo ruolo. Nessuna meraviglia. Poi ci si chiede perché la magistratura è precipitata agli ultimi posti nelle classifiche del gradimento degli italiani", conclude Maurizio Gasparri.