Almasri, Bartolozzi indagata: sull'Anm aveva ragione Carlo Nordio?

Giusi Bartolozzi indagata. Il capo gabinetto del ministro Carlo Nordio, secondo quanto rilanciato inizalmente dall'agenzia Italpress e poi confermato da più fonti, è stata iscritta dalla Procura di Roma quale indagata per il reato di cui all'art. 371 bis CP. La Bartolozzi risulta iscritta in relazione alle informazioni rilasciate innanzi al Tribunale dei Ministri, qualificate come mendaci, nell'ambito di una parte della inchiesta sul caso Almasri che vede lo stesso Guardasigilli indagato per omissione di atti di ufficio e favoreggiamento.

Il suo nome era stato al centro di un duro scontro tra l'Associazione nazionale magistrati e Nordio. Il presidente dell'Anm, Cesare Parodi, aveva affermato che nel caso in cui Bartolozzi fosse andata a processo, "un processo dove vengono accertati magari in via definitiva certi fatti, ha evidentemente una ricaduta politica, neanche tanto indirettamente, sulle persone coinvolte".

Parole che fecero insorgere Nordio. Il ministro si era detto "sconcertato" dalle parole del presidente Anm "considerato, sino a ora, equilibrato". "Non so come si permetta di citare la mia capo di gabinetto, il cui nome per quanto almeno mi risulta, non è citato negli atti. In caso contrario dovrei desumere che Parodi è a conoscenza di notizie riservate". Quanto all'aspetto politico, aveva aggiunto il ministro della Giustizia, "considero queste affermazioni, fatte da un autorevole rappresentante Anm, una impropria e inaccettabile invasione di prerogative istituzionali".