Garlasco e le "divergenze": Sempio e Garofano, cosa c'è davvero dietro allo strappo

La causa ufficiale della separazione professionale tra Luciano Garofano, ex generale del Ris di Parma, e Andrea Sempio, indagato per l'omicidio in concorso di Chiara Poggi, è rappresentata dalle "divergenze" tra lo stesso Garofano e i legali di Sempio, Massimo Lovati e Angela Taccia. In particolare, gli avvocati non avrebbero accolto i suggerimenti scientifici del consulente relativi allo svolgimento dell'incidente probatorio, tutt'ora in corso, e alla possibile estensione dello stesso.

Si tratta dell'ultimo scossone nell'inchiesta bis di Garlasco, a poche ore dalla notizia dell'iscrizione nel registro degli indagati alla Procura di Brescia dell'ex procuratore di Pavia Mario Venditti per corruzione in atti giudiziari. Secondo gli inquirenti, Venditti avrebbe accettato 20/30mila euro dalla famiglia Sempio per archiviarlo nel corso della prima inchiesta che vedeva coinvolto il ragazzo, nel 2017. In questo senso, una volta appreso dello strappo di Garofano, in tanti sui social hanno ripescato una celebre dichiarazione dello scorso giugno dell'ex generale a Quarto grado su Rete 4: "Voglio difendere quella verità che è stata decisa da un tribunale e rivendicare il lavoro che abbiamo fatto, al di là degli errori che sono stati commessi - spiegava Garofano a Gianluigi Nuzzi -. Io credo in questa verità e nell'innocenza di Andrea Sempio. Se dovessi trovare la minima traccia di colpevolezza, consiglierei agli avvocati di portarlo in Procura. Se scoprissi che è colpevole lascerei il mandato".