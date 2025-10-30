Libero logo
Garlasco, indagato il padre di Andrea Sempio per corruzione

giovedì 30 ottobre 2025
Garlasco, indagato il padre di Andrea Sempio per corruzione

1' di lettura

Giuseppe Sempio, il padre di Andrea indagato nell'inchiesta bis su Garlasco per concorso nell'omicidio di Chiara Poggi, è stato iscritto nel registro di indagati dalla procura di Brescia per il reato di corruzione. L'anticipazione è stata data dai social del Tg1. Secondo l'ipotesi accusatoria degli inquirenti sarebbe stato lui a versare 20-30.000 euro, stando al famoso pizzino trovato a casa Sempio, all'ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti per archiviare la posizione del figlio Andrea nella precedente inchiesta. 

"Alcuni elementi rinvenuti durante la perquisizione dell'abitazione avvenuta lo scorso 26 settembre e un altro insieme di cose ci fanno ritenere che, se c'è stato un passaggio di denaro, lo ha orchestrato lui". Così una fonte qualificata spiega all'Adnkronos la scelta odierna di iscrivere nel registro degli indagati Giuseppe Sempio.

Garlasco, bufera su Massimo Lovati: gli 8 conti correnti segreti

Ancora scintille tra Andrea Sempio e il suo ex legale Massimo Lovati. Daniela Ferrari, la madre del nuovo indagato per i...

Per la Procura di Brescia sarebbe stato Giuseppe Sempio ad avere un ruolo nella presunta corruzione dell'ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti che nel 2017 chiese rapidamente l'archiviazione di Sempio, ora nuovamente indagato per l'omicidio in concorso di Chiara Poggi. Oltre al famoso biglietto scritto a mano trovato in casa Sempio, ci sarebbero anche altri elementi contro il nuovo indagato. Giuseppe Sempio ha sempre sostenuto che i soldi di cui si parla in alcune intercettazioni sono serviti per pagare in contanti (e senza ricevuta) il vecchio pool difensivo.

Massimo Lovati, la madre di Andrea Sempio: "Un barbonissimo, due cognac e te lo compri"

Massimo Lovati? "Quello con due cognacchini te lo compri”. A dirlo sarebbe stata Daniela Ferrari, madre di&nb...

Il caso Garlasco, la telefonata che può inguaiare papà Sempio

Indagato per corruzione Garlasco, una fonte inchioda il padre di Andrea Sempio: "Lo ha orchestrato lui"

Un microfono galeotto Massimo Lovati, la madre di Andrea Sempio: "Un barbonissimo, due cognac e te lo compri"

Il caso Garlasco, la telefonata che può inguaiare papà Sempio

Indagato per corruzione Garlasco, una fonte inchioda il padre di Andrea Sempio: "Lo ha orchestrato lui"

Un microfono galeotto Massimo Lovati, la madre di Andrea Sempio: "Un barbonissimo, due cognac e te lo compri"

