Alfredo Mantovano, stoccata ai magistrati: "Pieni poteri? Quelli dei giudici che fermano le opere"

«La riforma della giustizia non sarà una bacchetta magica ma certamente introduce degli elementi che fanno prevalere il merito sull’appartenenza correntizia». Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, magistrato della Cassazione in aspettativa, tiene il punto a nome del Governo sul nodo giustizia. Tutto ciò a poche ore dall’annuncio della costituzione del Comitato per il no al prossimo referendum costituzionale sulla separazione delle carriere. Mantovano è andato ieri sera in tv a ribadire le sue posizioni che sono poi quelle di tutto l’esecutivo. Ospite della trasmissione Cinque minuti di Bruno Vespa, il sottosegretario ha sottolineato come, pur appartenendo egli stesso alla magistratura, non abbia provato «nessun imbarazzo» ad aver votato favorevolmente alla separazione delle carriere.

Anzi, ha parlato di una «scelta di coerenza» avendo sostenuto anche in toga le medesime tesi che animano la riforma «in numerosi convegni i cui atti sono stati pubblicati». Del resto le posizioni che da sempre hanno animato il centrodestra su questo tema sono legate proprio all’acclarato malfunzionamento dei meccanismi della macchina giudiziaria, dovuto a una spesso fin troppo evidente connivenza tra magistratura inquirente e magistratura giudicante. Un assioma che secondo Mantovano «non va generalizzato» ma che tuttavia «quando una procura è forte e il gip ha poco tempo per leggere gli atti» sussiste. L’esponente del governo respinge quindi al mittente, ovvero alla sinistra parlamentare e all’Anm già assolutamente sulle barricate, la polemica strumentalmente presentata nell’aula del Senato come una richiesta di «pieni poteri» da parte della premier Meloni.