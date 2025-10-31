Silvia Albano spara contro il governo: "Non siamo più in una democrazia liberale"

"Senta, Carlo Nordio è un collega: è stato a lungo magistrato e procuratore. E anche Alfredo Mantovano, sottosegretario alla presidenza del Consiglio, è un ex magistrato. Oggi ha detto il Corriere della Sera: 'c'è un aggiramento per via giudiziaria delle scelte del Legislatore della sovranità popolare. Questa è una minaccia per la democrazia'- Anche Giorgia Meloni ieri (mercoledì 29 ottobre, ndr) attaccando la Corte dei Conti, ha detto qualcosa del genere. Ha detto: 'Un atto di invasione sulle scelte del Parlamento e del Governo'. Come risponde? Loro accusano i magistrati di stravolgere la democrazia".

Così Marco Damilano, nel corso dell'ultima puntata de Il Cavallo e la Torre, ha chiesto conto a Silvia Albano della nuova querelle tra magistratura e governo. La presidente di Magistratura democratica si è lasciata andare a un piccolo sfogo: "Il fondamento della democrazia costituzionali liberali è che il potere comunque deve agire entro i limiti della legge, della legalità. L'uguaglianza dei cittadini davanti alla legge è proprio quello che i magistrati dovrebbero garantire, evidentemente non sta così bene".