Riforma della Giustizia, il 70% degli italiani è favorevole: ecco il sondaggio

In nome del popolo italiano manco per niente. Il prossimo referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati si annuncia già come una catastrofe per le toghe. È appena uscito un sondaggio choc che crea nervosismo enorme dalle parti del Nazareno. Convinti di vincere a mani basse, quelli del Pd ora temono una sconfitta memorabile. A quanto si legge dall’analisi, un elettore su due ha un livello di fiducia medio nella magistratura italiana, il 41,3% ha un livello basso e solo l’8,9% degli italiani ha un livello alto di fiducia.

È quanto emerge proprio dal sondaggio realizzato da Izi, e trasmesso dal’Aria che Tira condotta da David Parenzo su La 7. La percentuale degli elettori con fiducia alta nel sistema della giustizia italiana aumenta tra le persone che votano per i partiti di opposizione, con una distinzione tra chi vota Pd e Avs (20,4%) e chi vota M5S (15%).