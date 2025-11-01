Libero logo
Ponte sullo Stretto
Garlasco
Russia-Ucraina
Gaza
Jannik Sinner

Riforma della Giustizia, il 70% degli italiani è favorevole: ecco il sondaggio

di Francesco Storacesabato 1 novembre 2025
Riforma della Giustizia, il 70% degli italiani è favorevole: ecco il sondaggio

2' di lettura

In nome del popolo italiano manco per niente. Il prossimo referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati si annuncia già come una catastrofe per le toghe. È appena uscito un sondaggio choc che crea nervosismo enorme dalle parti del Nazareno. Convinti di vincere a mani basse, quelli del Pd ora temono una sconfitta memorabile. A quanto si legge dall’analisi, un elettore su due ha un livello di fiducia medio nella magistratura italiana, il 41,3% ha un livello basso e solo l’8,9% degli italiani ha un livello alto di fiducia.

È quanto emerge proprio dal sondaggio realizzato da Izi, e trasmesso dal’Aria che Tira condotta da David Parenzo su La 7. La percentuale degli elettori con fiducia alta nel sistema della giustizia italiana aumenta tra le persone che votano per i partiti di opposizione, con una distinzione tra chi vota Pd e Avs (20,4%) e chi vota M5S (15%). 

Marcello Degni, quella toga rossa per cui il Ponte sullo stretto è una "minc***"

«Scusate ma che minchiata è questa storia del ponte sullo Stretto?». È il 30 settembre del 20...

Un elettore su due dei partiti di governo ha un livello basso di fiducia nella magistratura (51,4%). Per quanto riguarda la riforma della Magistratura, la stragrande maggioranza degli elettori, il 57,8% ammette di non sapere di cosa si tratta, mentre il 70,9% degli elettori, tra coloro che sono più informati, sono favorevoli alla legge ed il 21,9% contrari: qui gli elettori di governo sono plebiscitari nella risposta, il 99% vuole la riforma della magistratura, mentre gli elettori di opposizione la rifiutano (81,6% elettori Pd e Avs e 79,4% M5S dicono di no). È giunta l’ora di modificare meccanismi di giustizia sempre più incomprensibili. E prima o poi verrà l’affermazione del principio che chi sbaglia paga, anche per le toghe.

Referendum giustizia, i big del Pd favorevoli alla riforma: Schlein nei guai

Alcuni big del Pd potrebbero votare sì al referendum sulla legge sulla giustizia. E se così fosse, la lead...

La mania dilaga Jannik Sinner, una telefonata clamorosa: un caso a Propaganda Live

Da Bruno Vespa Alfredo Mantovano, stoccata ai magistrati: "Pieni poteri? Quelli dei giudici che fermano le opere"

Parabole Di Pietro torna Tonino e dice sì alla riforma

tag
giustizia
riforma della giustizia
referendum giustizia
l'aria che tira
david parenzo
sondaggio
izi
la7

La mania dilaga Jannik Sinner, una telefonata clamorosa: un caso a Propaganda Live

Da Bruno Vespa Alfredo Mantovano, stoccata ai magistrati: "Pieni poteri? Quelli dei giudici che fermano le opere"

Parabole Di Pietro torna Tonino e dice sì alla riforma

ti potrebbero interessare

1263x774

Giustizia, Gaia Tortora: "Perché la sinistra mi fa una tristezza infinita"

1321x615

Alfredo Mantovano, stoccata ai magistrati: "Pieni poteri? Quelli dei giudici che fermano le opere"

Daniele Priori
1007x338

Di Pietro torna Tonino e dice sì alla riforma

Francesco Damato
3072x1728

Ponte sullo Stretto, ora la Corte dei Conti pubblichi gli atti

Mario Sechi