DiMartedì, Silvia Ronchey deraglia sul governo: "Quando si tocca la giustizia..."

"Perché a un certo punto il potere politico sente il bisogno di mettere sotto scacco gli altri poteri?": Giovanni Floris lo ha chiesto alla professoressa Silvia Ronchey a DiMartedì su La7. "Quanto più il potere è autoritario tanto più ha paura di se stesso - ha spiegato l'ospite - questo lo diceva in un libro molto importante, Il Potere, un grande filosofo della politica, Guglielmo Ferrero, che era dovuto andare in esilio in Svizzera durante il fascismo perché Mussolini aveva esercitato un eccesso di difesa, un eccesso di persecuzione nei suoi confronti per una cosa banale".
Secondo la Ronchey, quindi, "quanto più il potere si occupa dei giudici, tanto più sembra avere paura di se stesso". Al centro del dibattito nella puntata in onda ieri, martedì 4 novembre, la riforma della giustizia voluta dal governo Meloni, approvata dal Parlamento e prossimamente alla prova del referendum.
E, parlando del rapporto che lega il potere autoritario alla paura, la professoressa ospite del talk ha detto che l’eccesso di difesa e la prevenzione di qualunque opposizione non nascono da considerazioni razionali, ma dalla paura di essere giudicati.
"Potere che ha paura di se stesso": l'intervento di Silvia Ronchey sulla giustizia a DiMartedì, guarda qui il video