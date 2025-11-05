DiMartedì, Silvia Ronchey deraglia sul governo: "Quando si tocca la giustizia..."

"Perché a un certo punto il potere politico sente il bisogno di mettere sotto scacco gli altri poteri?": Giovanni Floris lo ha chiesto alla professoressa Silvia Ronchey a DiMartedì su La7. "Quanto più il potere è autoritario tanto più ha paura di se stesso - ha spiegato l'ospite - questo lo diceva in un libro molto importante, Il Potere, un grande filosofo della politica, Guglielmo Ferrero, che era dovuto andare in esilio in Svizzera durante il fascismo perché Mussolini aveva esercitato un eccesso di difesa, un eccesso di persecuzione nei suoi confronti per una cosa banale".

Secondo la Ronchey, quindi, "quanto più il potere si occupa dei giudici, tanto più sembra avere paura di se stesso". Al centro del dibattito nella puntata in onda ieri, martedì 4 novembre, la riforma della giustizia voluta dal governo Meloni, approvata dal Parlamento e prossimamente alla prova del referendum.