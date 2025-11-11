Per il Referendum Pd & c. rispolverano l'allarme democratico (senza spiegare perché)

L'Italia ha un grosso problema da sempre, accentuatosi ultimamente per una sorta di involuzione democratica delle forze di opposizione. La nostra politica è infatti fortemente ideologizzata ed è praticamente impossibile dar corso ad un confronto vero a livello di partiti e di opinione pubblica, basato su fatti concreti e non su chimere. È sudi essi infatti che sarebbe auspicabile dividersi, essendo efficace che si abbiano opinioni diverse e persino contrapposte su come affrontare i problemi. È questa, in fin dei conti, l'essenza della politica democratica. Da noi, per fare un esempio, piuttosto che ragionare sui contenuti di una proposta di legge, ci si pone quasi sempre e solo la domanda da chi proviene ea quali secondi e reconditi scopi essa risponde.

Insomma non un approccio laico e maturo alle questioni sociali, ma la riproduzione di un'eterna lotta fra guelfi e ghibellini. Una prova da manuale di questa situazione la si sta avendo in questi giorni con i commenti che fanno seguito all'approvazione in Parlamento di una riforma della giustizia che si propone di introdurre nel sistema alcuni principi di riequilibrio fra i poteri e gli ordinamenti dello Stato e che ora dovrà essere sottoposta al giudizio dei cittadini attraverso referendum popolare. È facile prevedere che da qui alla primavera, quando è prevista la consultazione, i toni si faranno ancora più accesi anche se difficilmente si avvierà un confronto serio sui cambiamenti che essa può portare o sulle conseguenze che avrà.