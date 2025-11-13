Inchiesta urbanistica, la Cassazione smentisce la Procura: misure interdittive annullate

Annullate le misure interdittive per l'ex assessore del Comune di Milano, Giancarlo Tancredi, l'ex presidente della Commissione paesaggio, Giuseppe Marinoni, e il manager Federico Pella: la Cassazione ha accolto i ricorsi delle difese contro i provvedimenti con cui lo scorso agosto il Riesame aveva riconosciuto per i tre, pur riqualificandola da contraria ai doveri d'ufficio in impropria e con vendita della funzione, l'accusa di corruzione mossa dai pm nella inchiesta sulla gestione dell'urbanistica. Accusa non condivisa dalla Suprema Corte, che ha azzerato qualsiasi misura nei confronti dei tre.

Nelle prossime settimane sono attese le motivazioni della Suprema Corte. Motivazioni che chiariranno se alla base della decisione di accogliere il ricorso ci sia una questione legata alle esigenze cautelari, ovvero la loro insussistenza, o se invece ci sia una lettura diversa dell'impianto accusatorio rispetto a quella fatta dal Tribunale del Riesame e dalla procura milanese. L'ipotesi, però, è che non sia stata condivisa la ricostruzione dei pm e, per la parte che riguarda Tancredi, Marinoni e Pella, pure quella dei giudici del Riesame i quali avevano stabilito che il caso andasse inquadrato come corruzione impropria con vendita della funzione pubblica.