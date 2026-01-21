Report: "Spiati i pc dei pm". Ranucci si gioca tutto contro Meloni e "Sì". Ma...

Le opposizioni hanno già approfittato di questa denuncia per tirare in ballo il governo e chiedere alla premier Giorgia Meloni di andare a chiarire in aula. È sulle tempistiche che qualcosa non torna. Questo sistema, infatti, sarebbe stato installato dai tecnici del Dipartimento tecnologico del ministero su tutte le postazioni presenti in procure, tribunali e uffici giudiziari nel 2019 anche se, si legge su Repubblica, all’insaputa dell’allora ministro Alfonso Bonafede . Incredibile, ma vero.

La vicenda sarebbe emersa una prima volta nel 2024 all’interno di una Procura italiana ma sarebbe stata “messa a tacere” anche su richiesta della presidenza del Consiglio. Lo avrebbe riferito una fonte a Report. Adesso salta fuori di nuovo, guarda caso a soli due mesi dal referendum della giustizia sulla riforma Nordio tanto osteggiata dalla sinistra. Una coincidenza che non può non far venire qualche dubbio. Intanto a Repubblica fonti tecniche e istituzionali hanno confermato l’esistenza di questi sistemi, specificando però che l’accesso remoto non può avvenire senza l’autorizzazione dell’utente.

Pronta la difesa del ministro della Giustizia Carlo Nordio, che ha detto: "Nessun Grande Fratello”, parlando poi di “accuse surreali”. L'infrastruttura usata negli uffici giudiziari, ha spiegato in una nota, "è lo stesso sistema di gestione e sicurezza dei pc già in funzione dal 2019, come certamente potranno confermare i ministri che mi hanno preceduto. Non consente sorveglianza dell'attività dei magistrati, non legge contenuti, non registra tasti o schermo, non attiva microfoni/webcam. Le funzioni di controllo remoto non sono attive nè sono state mai attivate. In ogni caso, il loro eventuale uso necessiterebbe di una richiesta dell'utente e di una sua conferma esplicita: non potrebbe dunque avvenire a sua insaputa. Ogni intervento sarebbe comunque tracciato nei sistemi". Per Nordio, inoltre, "desta sconcerto la notizia diffusa, senza i dovuti accertamenti, da Sigfrido Ranucci via Facebook che certamente ha un fine: suscitare allarme sociale per orientare maldestramente l'opinione pubblica. La sicurezza dei sistemi tutela, non condiziona, il lavoro dei magistrati".

Tanto è bastato, invece, ai parlamentari Pd della commissione di Vigilanza sulla Rai per gridare allo scandalo: “Le rivelazioni di Report sono gravissime e smascherano ancora una volta il governo. Sono la conferma che il governo Meloni vuole controllare tutta la magistratura. Direttamente attraverso interventi normativi, a partire dalla riforma costituzionale, e indirettamente con metodi davvero poco ortodossi come svelato dal programma di RaiTre. Se tali tesi vengono confermate sarebbe gravissimo che a partire dai dipendenti dell'amministrazione giudiziaria fino a giudici e procuratori tutti verrebbero spiati dal governo. È fondamentale che Palazzo Chigi chiarisca immediatamente quanto trapelato e chiediamo alla presidente Meloni di venire a chiarire immediatamente in aula".