Report: "Spiati i pc dei pm". Ranucci si gioca tutto contro Meloni e "Sì". Ma...

“Software nei pc dei tribunali per spiare i pm”: la nuova denuncia arriva da Report, la trasmissione condotta da Sigfrido Ranucci su Rai 3, che affronterà il tema nella prossima puntata. Secondo la ricostruzione della trasmissione, sui circa 40mila computer dell’amministrazione giudiziaria sarebbe installato un software informatico che consentirebbe l’accesso da remoto alle postazioni di lavoro, anche senza che i titolari ne siano a conoscenza. Il programma spiega che questo sistema si chiamerebbe Ecm/Sccm (Endpoint Configuration Manager, System Center Configuration Manager): si tratterebbe di un prodotto Microsoft pensato per la gestione centralizzata di grandi reti di dispositivi.
Le opposizioni hanno già approfittato di questa denuncia per tirare in ballo il governo e chiedere alla premier Giorgia Meloni di andare a chiarire in aula. È sulle tempistiche che qualcosa non torna. Questo sistema, infatti, sarebbe stato installato dai tecnici del Dipartimento tecnologico del ministero su tutte le postazioni presenti in procure, tribunali e uffici giudiziari nel 2019 anche se, si legge su Repubblica, all’insaputa dell’allora ministro Alfonso Bonafede. Incredibile, ma vero.
La vicenda sarebbe emersa una prima volta nel 2024 all’interno di una Procura italiana ma sarebbe stata “messa a tacere” anche su richiesta della presidenza del Consiglio. Lo avrebbe riferito una fonte a Report. Adesso salta fuori di nuovo, guarda caso a soli due mesi dal referendum della giustizia sulla riforma Nordio tanto osteggiata dalla sinistra. Una coincidenza che non può non far venire qualche dubbio. Intanto a Repubblica fonti tecniche e istituzionali hanno confermato l’esistenza di questi sistemi, specificando però che l’accesso remoto non può avvenire senza l’autorizzazione dell’utente.
Pronta la difesa del ministro della Giustizia Carlo Nordio, che ha detto: "Nessun Grande Fratello”, parlando poi di “accuse surreali”. L'infrastruttura usata negli uffici giudiziari, ha spiegato in una nota, "è lo stesso sistema di gestione e sicurezza dei pc già in funzione dal 2019, come certamente potranno confermare i ministri che mi hanno preceduto. Non consente sorveglianza dell'attività dei magistrati, non legge contenuti, non registra tasti o schermo, non attiva microfoni/webcam. Le funzioni di controllo remoto non sono attive nè sono state mai attivate. In ogni caso, il loro eventuale uso necessiterebbe di una richiesta dell'utente e di una sua conferma esplicita: non potrebbe dunque avvenire a sua insaputa. Ogni intervento sarebbe comunque tracciato nei sistemi". Per Nordio, inoltre, "desta sconcerto la notizia diffusa, senza i dovuti accertamenti, da Sigfrido Ranucci via Facebook che certamente ha un fine: suscitare allarme sociale per orientare maldestramente l'opinione pubblica. La sicurezza dei sistemi tutela, non condiziona, il lavoro dei magistrati".
Tanto è bastato, invece, ai parlamentari Pd della commissione di Vigilanza sulla Rai per gridare allo scandalo: “Le rivelazioni di Report sono gravissime e smascherano ancora una volta il governo. Sono la conferma che il governo Meloni vuole controllare tutta la magistratura. Direttamente attraverso interventi normativi, a partire dalla riforma costituzionale, e indirettamente con metodi davvero poco ortodossi come svelato dal programma di RaiTre. Se tali tesi vengono confermate sarebbe gravissimo che a partire dai dipendenti dell'amministrazione giudiziaria fino a giudici e procuratori tutti verrebbero spiati dal governo. È fondamentale che Palazzo Chigi chiarisca immediatamente quanto trapelato e chiediamo alla presidente Meloni di venire a chiarire immediatamente in aula".