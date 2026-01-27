Anm, le dimissioni di Antonio Saraco: "L'Associazione si è trasformata in un partito"

Ennesimo scossone giudiziario che riguarda le toghe. Il consigliere della Corte di Cassazione, Antonio Saraco, si è dimesso dall'Associazione nazionale magistrati dopo il post pubblicato dal segretario Rocco Maruotti, che ha paragonato l’assassinio del manifestante anti-Ice a Minneapolis al fantomatico clima di impunità che potrebbe arrivare in Italia se dovesse passare la riforma Nordio. Uno scossone nel mondo delle toghe, che è stato formalizzato ieri, lunedì 26 gennaio. “L’Anm si è trasformata in un partito politico che non intendo finanziare”, aveva scritto il consigliere nella comunicazione inviata ai colleghi e poi ribadito anche durante un servizio firmato da Giancarla Rondinelli e andato in onda ieri durante l’edizione delle 13.30 del TG1.

“In questa occasione del referendum L’Anm ha fatto una scelta politica di prescindere dal testo normativo al quale io sono favorevole perché garantisce il giusto processo, preserva l’indipendenza della magistratura e prevede un’altra corte disciplinare garantita dal presidente della Repubblica”, ha poi aggiunto Antonio Saraco.