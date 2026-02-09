Referendum giustizia, se solo i magistrati non sono controllati

Gustavo Zagrebelsky, professore e presidente emerito, molto emerito della Corte Costituzionale, ha “in altre parole” - titolo di una trasmissione de La 7- bocciato in diretta televisiva il ministro della Giustizia Carlo Nordio. Che nella sua veste di Guardasigilli e di magistrato per una vita si è permesso di chiedersi e chiedere in una conferenza stampa «chi controlla la magistratura» in un sistema di tanti controlli. In cui - mi permetto di osservare da cronista politico- il Parlamento è controllato dal presidente della Repubblica, che lo può sciogliere anche anticipatamente. E con una certa, vasta discrezionalità: quella, per esempio, praticata nel 1994 dal Capo dello Stato Oscar Luigi Scalfaro inducendo alle dimissioni il presidente del Consiglio Carlo Azeglio Ciampi per presunto esaurimento del mandato da lui stesso assegnatogli, e rimandando gli italiani alle urne, appena due anni dopo le precedenti. E ciò mentre non solo il solito- direte- Marco Pannella, ma anche l’allora capogruppo democristiano della Camera Gerardo Bianco, cercavano di formalizzare a Montecitorio la permanente maggioranza di cui quel governo ancora disponeva, o poteva disporre se messo alla prova di una votazione di fiducia.

Se il Parlamento è controllato dal presidente della Repubblica, che ne giudica le capacità di funzionamento istituzionale e politico, il Capo dello Stato è a sua volta controllato dal Parlamento, che può “impicciarlo”, come si dice in volgare traduzione di un termine americano, mettendolo in stato di accusa davanti alla Corte Costituzionale, secondo l’articolo 134 della Costituzione. Non parliamo poi dei controlli cui è sottoposto il governo, solitamente accusato dalle opposizioni -non solo quello in carica della Meloni- di cercare di sottrarvisi. Innanzitutto, il controllo del Parlamento, che lo fiducia o sfiducia, e il controllo inoltre del presidente della Repubblica, che opera la cosiddetta persuasione morale facendogli spesso cambiare decreti legge e disegni di legge, rispettivamente, per emanarli o autorizzarne la proposta alle Camere. I controlli infine della magistratura ordinaria e di quella amministrativa. E la magistratura, a sua volta?, si è chiesto con esperienza e buon senso il Guardasigilli in questa campagna referendaria in corso sulla riforma costituzionale che la riguarda direttamente.