Referendum giustizia, Picierno gela il Pd: "Sì ai nomi dei finanziatori"

A L'aria che tira, il programma di approfondimento politico di La7 condotto da David Parenzo, è stata ospite Pina Picierno. Il tema della puntata? Il referendum sulla giustizia e la poca trasparenza dei finanziamenti del comitato per il "No". All'eurodeputata del Partito democratico - schierata però per il 'Sì' a differenza della segretaria del suo partito Elly Schlein -, ha ribadito ai telespettatori che ci debba essere trasparenza sotto tutti i punti di vista. "Entrambi i comitati rendano noti i finanziatori, del sì e del no", ha detto la Picierno.

"Spesso mi dicono: questa riforma non riguarda la vita dei cittadini - ha spiegato poi in un post sui canali social del Comitato nazionale 'Sì Riforma' -. Falso. Basterebbe guardare i dati ministeriali per capire che, rispetto, per esempio, alla fase preliminare del processo, siamo di fronte a un quadro davvero molto preoccupante. Tra il 95% e il 100% delle richieste dei pm vengono avallate in fase di indagini preliminari, in fase di rinvio a giudizio. Poi si dice: vabbè, però poi le assoluzioni successivamente superano il 40%. Giusto, vero, ma proprio questo dimostra che il sistema non funziona, perché quei numeri dei rinvii a giudizio ci parlano di processi che non sarebbero dovuti iniziare. Di vite rovinate. Di soldi spesi in avvocati, perché sappiamo tutti che un processo penale diventa anche molto costoso per i cittadini. Parliamo, quindi, di vite delle persone: questa riforma riguarda concretamente la vita delle persone. E io credo che sia molto importante provare a discutere nel merito, superando le opposte curve che non ci aiutano a farlo".