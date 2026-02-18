Sergio Mattarella al Csm, prima volta in 11 anni: "Rispetto vicendevole tra istituzioni"

Un appello, pesantissimo e irrituale: Sergio Mattarella ha richiamato il Csm ad abbassare i toni e a restare estraneo alle controversie politiche, intervenendo in prima persona nel plenum di oggi, mercoledì 18 febbraio. Un segnale forte, arrivato nel momento di massima tensione istituzionale, dopo giorni di scontri tra governo e magistratura e con il referendum sulla riforma che prende sempre più corpo all'orizzonte.

Fino all’ultimo la presenza del Capo dello Stato, che del Csm è presidente, è rimasta incerta. La scelta di sedere a Palazzo dei Marescialli è maturata all’alba, dopo una lunga riflessione privata. Il Quirinale ha avvisato solo in mattinata il vicepresidente Pinelli. Una decisione che lo stesso Mattarella ha definito eccezionale: la sua partecipazione "non si è mai verificata in undici anni", ma era necessario ribadire "la necessità e il desiderio di sottolineare, ancora una volta, il valore del ruolo di rilievo costituzionale del Csm".

Senza citare direttamente Nordio, il capo dello Stato ha invocato "il rispetto che occorre ribadire e manifestare, particolarmente da parte delle altre istituzioni, nei confronti di questa istituzione". Un messaggio netto: il confronto politico tra sostenitori del sì e del no è legittimo, ma diverso è lo scontro tra poteri dello Stato. Il Csm, ha riconosciuto, "non è esente nel suo funzionamento da difetti, lacune, errori", così come governo e Parlamento possono sbagliare. Tuttavia il "rispetto vicendevole" non può venir meno. Per questo ha ritenuto di doverlo "rinnovare con fermezza", "In qualsiasi momento, in qualsiasi circostanza, nell'interesse della Repubblica".