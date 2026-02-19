Ceccarelli, "un'articolazione dell'Anm": la giudice inchioda Parodi, l'ultima menzogna

Il referendum sulla giustizia si avvicina e il dibattito si accende. La giudice Natalia Ceccarelli, toga alla Corte d’appello di Napoli e componente del direttivo dell’Associazione nazionale magistrati, smonta la versione ufficiale e accende la miccia dentro la magistratura: “Altro che organismo indipendente. Ma quale organo autonomo. Il Comitato per il No è un’articolazione dell’Anm”. Il presidente dell’Associazione nazionale magistrati, Cesare Parodi, aveva replicato alle richieste di chiarimento del ministro della Giustizia Carlo Nordio – tramite la capa di gabinetto Giusi Bartolozzi – sostenendo che il Comitato “è soggetto, anche giuridico, assolutamente autonomo”. Ma per Ceccarelli la realtà è un’altra: “Nello statuto del Comitato è scritto chiaramente che esso dà esecuzione alle direttive impartite dal Comitato direttivo centrale (Cdc) dell’Anm. C’è quindi un vincolo funzionale”.

Referendum giustizia, Luca Palamara si schiera con Carlo Nordio: "Le correnti sono il male" Dottor Palamara, il ministro Nordio in un’intervista ha detto che «il sorteggio del Csm romperà quest...

Non solo. Capitolo soldi. “La sua base economica (…) è in origine rappresentata da ben 500mila euro stanziati dall’Anm, ai quali se ne sono poi aggiunti altri 300mila sempre dall’Anm”. Totale: un fiume di denaro dell’associazione per la battaglia referendaria. Altro che struttura spontanea.

Enrico Grosso, la foglia di fico dell'Anm? Finanziamenti alle toghe, cosa emerge Negare tutto, negare sempre. È la linea dell’Anm, che affida la difesa all’avvocato Enrico Grosso, pr...

Ceccarelli e il collega Andrea Reale rivendicano di aver chiesto chiarezza: “Abbiamo chiesto chiarimenti su entrate e spese del Comitato. Perché i fondi ormai sembrano avere un’unica destinazione, il referendum, mentre gli scopi dell’Anm sono molteplici e quello referendario è soltanto uno, contingente e occasionale”. Sulla richiesta di conoscere i finanziatori, dopo l’interrogazione del deputato Enrico Costa, Parodi parla di tutela della privacy. Ma la giudice non ci sta: “Si pone un chiaro problema di trasparenza dei finanziamenti e non credo che la privacy del donante possa essere opposta per paralizzare questo discorso”.

L'Anm nasconde la lista dei finanziatori: il pesante sospetto sulle toghe rosse Follow the money, diceva Giovanni Falcone per spiegare il suo metodo d’indagine rivoluzionario: combattere la mafi...