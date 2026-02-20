Referendum giustizia, indiscrezioni: che cosa accadrà dopo Sanremo

"Prima l'Ariston, poi la giustizia". Manca sempre meno al prossimo referendum sulla giustiza. E le due parti - il Comitato per il "Sì" e quello per il "No" - stanno studiando le strategie da mettere in campo in quest'ultimo mese di campagna elettorale. Dalle parti del centrodestra tutto ruota intorno alla figura di Giorgia Meloni. Al momento ballano due iniziative pubbliche in cui la leader di fratelli d'Italia potrebbe mostrarsi di fronte ai suoi potenziali elettori: il 12 o il 13 marzo a Milano e il 18 a Roma. Ma non è detto che la premier sarà presente. E, in ogni caso, si tratterebbe di iniziative portate avanti da Fratelli d'Italia, che non prevedono quindi gli altri leader Antonio Tajani e Matteo Salvini.

Forza Italia, come riporta il Corriere della Sera, sta preparando una "fase due scoppiettante". Tradotto: maratone oratorie e treni per il "Sì" che attraverseranno l’Italia in lungo e largo con scompartimenti dedicati alle buone ragioni della riforma, incontri, convegni, seminari. E vedremo coinvolto sempre di più anche il segretario della Lega Matteo Salvini. "Il nostro coinvolgimento sarà totale nella seconda fase", hanno assicurato i salviniani della prima ora.