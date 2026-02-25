Magistratura, la storia degli attacchi ai governi di sinistra

Fu opportuno toccare la Costituzione nel 1992 abolendo le amnistie a maggioranza semplice e nel 1993 abolendo l’autorizzazione a procedere per i parlamentari, insieme fu catastrofico non riformare l’organizzazione corporativa del sistema giudiziario creando uno sbilanciamento di poteri e ordini dello Stato che ha perseguitato la vita di tutta la Seconda Repubblica grazie alla crescente politicizzazione di ampi settori della magistratura. Per dimostrare questa mia tesi non citerò le persecuzioni giudiziarie contro esponenti di centrodestra, peraltro ampie e persistenti, mi limiterò agli attacchi devastanti che magistrati politicizzati hanno costantemente effettuato anche contro governi sostenuti dalla sinistra. Da un articolo sul Fatto di Gianni Barbacetto il 6/1/2015. Il 5 marzo 1993, «il governo varò un decreto legge (il “decreto Conso”, da Giovanni Conso, il Ministro della Giustizia che lo propose), che depenalizzava il finanziamento illecito ai partiti e definito per questo il “colpo di spugna”. Il decreto, che recepiva un testo già discusso e approvato dalla commissione affari costituzionali del Senato, manteneva un “silenzio ipocrita” sul valore retroattivo della depenalizzazione, che quindi avrebbe compreso anche gli inquisiti di Mani pulite. Naturalmente, si sarebbe trattato di una retroattività scontata, essendo previsto dall’articolo 2 secondo comma del codice penale che le depenalizzazioni hanno sempre effetto retroattivo, persino se nel frattempo è già intervenuta una condanna irrevocabile. L’allarme che le inchieste di Tangentopoli rischiavano di insabbiarsi fu lanciato dal pool milanese in televisione». Giovanni Conso è stato un emerito giurista cattolico di sinistra ministro della Giustizia prima nel governo Amato poi in quello presieduto da Carlo Azeglio Ciampi .

Sul Manifesto il 3/10/1995 Bruno Perini scrive: «Negli ambienti giudiziari milanesi la decisione del ministro e dei suoi 007 viene considerata di estrema gravità. L’ispezione voluta e disposta da Mancuso al solo scopo di disturbare le inchieste in corso non aveva mai toccato la magistratura giudicante; le ispezioni dovevano avere confini ben delimitati e soprattutto dovevano essere dirette al lavoro dei pubblici ministeri. Adesso, come era prevedibile, il ministro Mancuso allarga ulteriormente il suo raggio d’azione mettendo in forse l’autonomia dei giudici oltre a quella degli organi inquirenti. Anche sul fronte opposto, nelle file del pool “mani pulite”, c’è una novità di enorme rilievo: Francesco Saverio Borrelli, come un generale che decide di rafforzare il suo esercito, ha chiamato nel pool Ilda Boccassini, uno dei più noti magistrati antimafia. Ilda Boccassini aveva chiesto di essere applicata alla procura di Caltanisetta quando erano iniziate le indagini sulla strage di Capaci. Dopo il rinvio a giudizio dei presunti assassini di Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e della loro scorta, è stata trasferita a Palermo e solo di recente ha voluto tornare a Milano». Filippo Mancuso è stato un giudice di Cassazione e ministro della Giustizia nel governo presieduto da Lamberto Dini, che sostituì il governo Berlusconi caduto grazie a Umberto Bossi, Oscar Luigi Scalfato e la sinistra, nel gennaio 1995.

Il 27/2/1998 Bruno Perini scrive sul Manifesto: «Pare che Massimo D’Alema ci abbia pensato a lungo prima di stilare la sua requisitoria su mani pulite. Forse perché sapeva che quell’intervista avrebbe assunto il sapore di una svolta, di un terremoto politico e giudiziario dagli effetti incalcolabili. Non soltanto, quindi, una risposta a Gherardo Colombo ma una cesura con il recente passato, con il pool milanese e con quell’“evento”, mani pulite appunto, che secondo il segretario del Pds “andrebbe ridimensionato”. Le parole di D’Alema sono inequivocabili. Non solo l’evento mani pulite va sgonfiato perché ha invaso la politica ma gli stessi giudici, “che hanno scoperto cose che sapevano tutti”, devono tornare al loro posto perché hanno assunto troppo potere». Nel 1997-1998 D’Alema cercò di riformare la giustizia con i lavori della Bicamerale che presiedeva, fu fermato da un minaccioso intervento del pm milanese Gherado Colombo e poco dopo questo intervento il suo tentativo fallì. Da un articolo della Stampa del 18 gennaio 2008: «Il premier Romano Prodi ha assunto l’interim del ministero della Giustizia, dopo le dimissioni, confermate, di Clemente Mastella. L’interim è una prospettiva “limitata nel tempo”, in attesa che Mastella possa tornare a ricoprire il ruolo di Guardasigilli in seguito ai chiarimenti che arriveranno dalle indagini, ha detto Prodi nel suo intervento nell’Aula della Camera».