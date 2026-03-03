Referendum, su cosa tace l'Anm dal 2017: toghe rosse, via la maschera

Da nove anni, nel silenzio generale, il Csm affida alla sorte la scelta dei magistrati che devono esaminare i futuri colleghi. Sì, proprio così: dal 2017 , ben prima dello scandalo Palamara , la selezione delle commissioni del concorso in magistratura avviene per estrazione. E nessuno ha mai gridato allo scandalo.

La Riforma della giustizia procede al galoppo verso il weekend del voto, il prossimo 21 e 22 marzo . Con l’annosa questione del sorteggio sì, ma solo quando fa comodo. Ed è questo il cortocircuito che emerge guardando al Consiglio superiore della magistratura .

Il che significava solo una cosa, cioè spartizioni. "Si assisteva a una spartizione anche dei membri delle commissioni d’esame d’accesso alla magistratura. Erano le correnti a indicare i nominativi". Così il Csm ha deciso di cambiare prassi: raccolte le candidature, si procede a sorte. L’unico scelto per curriculum resta il presidente della commissione. Unico requisito per gli altri: almeno dodici anni di servizio, la terza valutazione di professionalità. Eppure oggi, di fronte al sorteggio previsto dalla riforma Nordio per l’elezione dei futuri Csm, l’Anm e alcune toghe parlano di deriva autoritaria. Curioso. Perché quando il sorteggio serviva a depotenziare le correnti nei concorsi, nessuno fiatava.