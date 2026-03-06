Referendum, FdI inchioda Cesare Parodi: "Silenzio imbarazzante in televisione"

"Quindi mi scusi Parodi se non ho capito bene, non hanno tutti i torti i Gratteri e i Di Matteo quando dicono che i grandi criminali voteranno per il sì, se ascolto quel suo ragionamento?". A Sky Tg24 c'è stato un confronto tra Antonio Di Pietro e Cesare Parodi, rispettivamente promotori del Sì e del No al prossimo referendum sulla giustizia. "Non hanno torto a chiederselo ed evidentemente se lo chiedono si sono dati una risposta. La domanda è assolutamente legittima, ognuno si darà la sua risposta", ha esordito così il presidente dell'Anm.

"La stessa domanda per lei, Di Pietro - ha detto la giornalista -. È vero che i mafiosi e i grandi criminali certamente voteranno per il sì? Ricordiamo che non sono solo questi, precisiamo le parole anche di Gratteri e Di Matteo che hanno detto che non è che soltanto i mafiosi e i grandi criminali votano sì, ma certamente i mafiosi e i grandi criminali voteranno per il sì".