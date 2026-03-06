Anm, il membro del direttivo si smarca: "Perché voto Sì al referendum"

Grosse sorprese nel cuore dell'Associazione nazionale magistrati: c'è chi non è contrario alla riforma della giustizia e alla separazione delle carriere. E non è uno qualunque. "Al referendum voto Sì", annuncia dalle pagine del Foglio Andrea Reale, giudice e membro del direttivo Anm Roma. Un big, insomma, che si sottrae alla narrazione monocolore imposta dal presidente Cesare Parodi. E lo fa con parole chiare, nette e una argomentazione che deluderà parecchie cosiddette "toghe rosse".

"La scelta - spiega - è frutto di una lunga riflessione, perché su alcuni aspetti della riforma costituzionale avevo dei forti dubbi. Ma il confronto con autorevoli giuristi, avvocati e colleghi mi ha convinto del fatto che nel testo della riforma vengono preservate tutte le prerogative di autonomia e indipendenza della magistratura oggi esistenti".