Scanzi insulta Prenzo per il sì al referendum? Come lo umilia David: "Almeno io..."

Botta e risposta infuocato tra Andrea Scanzi e David Parenzo. Il conduttore de L'aria che tira ha annunciato nei giorni scorsi che voterà "Sì" al prossimo referendum sulla giustizia. Il giornalista del Fatto Quotidiano, dal canto suo, ha dedicato alla Zanzara un ampio post su Facebook nel quale lo attacca per la sua posizione pro riforma Nordio.

"Non avevo alcun dubbio - ha scritto Scanzi sui social -. Un uomo sempre dalla parte del potere (pur fingendo da decenni di pungolarlo), emblema di quel finto centrosinistra in realtà centrodestra che fluttua anonimamente tra renzismo e berlusconismo (ovvero la stessa cosa). Per un attimo ho temuto che gente come lui potesse votare no. È andata bene. E il fatto che la sua dichiarazione di voto diventi pure una card ufficiale del partito fondato da Dell’Utri, è una pietra tombale strepitosa (di cui lui ovviamente fingerà di non accorgersi). Carismatico come una betulla triste, coraggioso come un capibara svenuto, originale come un sermone di Pillon. INCONTENIBILE. Daje Pare’, e salutaci Netanyahu!".