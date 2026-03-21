Valeria Cittadin guida i sindaci per il Sì: "Sentiamo questo dovere"

"Noi amministratori civici, sindaci, consiglieri comunali e rappresentanti delle comunità locali riuniti nell’Assemblea dei Civici per l’Italia, sentiamo il dovere di rivolgere un appello ai cittadini in vista del referendum sulla riforma della giustizia": diversi sindaci e consiglieri comunali hanno firmato un appello a votare Sì al referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo. In particolare, in una lettera aperta ai loro colleghi e ai cittadini hanno elencato i motivi per cui sarebbe giusto dire Sì alla riforma Nordio.

"Ogni giorno, nei nostri territori, misuriamo quanto la qualità delle istituzioni incida sulla fiducia delle persone nello Stato - si legge nella lettera -. La giustizia è uno dei pilastri di questa fiducia: quando funziona, rafforza la democrazia; quando appare confusa o inefficiente, rischia di allontanare i cittadini dalle istituzioni. Per questo riteniamo che il referendum rappresenti una occasione importante per rendere il sistema giudiziario più trasparente, più equilibrato e più coerente con i principi dello Stato di diritto". A firmare l'appello i “Sindaci civici per il sì” Roberto Lagalla di Palermo; Mario Baccini di Fiumicino; Carlo Bottani, presidente della provincia di Mantova e sindaco di Curtatone; Cosimo Cannito, sindaco di Barletta; Valeria Cittadin, sindaco di Rovigo.