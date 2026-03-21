Valeria Cittadin guida i sindaci per il Sì: "Sentiamo questo dovere"

"Noi amministratori civici, sindaci, consiglieri comunali e rappresentanti delle comunità locali riuniti nell’Assemblea dei Civici per l’Italia, sentiamo il dovere di rivolgere un appello ai cittadini in vista del referendum sulla riforma della giustizia": diversi sindaci e consiglieri comunali hanno firmato un appello a votare Sì al referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo. In particolare, in una lettera aperta ai loro colleghi e ai cittadini hanno elencato i motivi per cui sarebbe giusto dire Sì alla riforma Nordio.
"Ogni giorno, nei nostri territori, misuriamo quanto la qualità delle istituzioni incida sulla fiducia delle persone nello Stato - si legge nella lettera -. La giustizia è uno dei pilastri di questa fiducia: quando funziona, rafforza la democrazia; quando appare confusa o inefficiente, rischia di allontanare i cittadini dalle istituzioni. Per questo riteniamo che il referendum rappresenti una occasione importante per rendere il sistema giudiziario più trasparente, più equilibrato e più coerente con i principi dello Stato di diritto". A firmare l'appello i “Sindaci civici per il sì” Roberto Lagalla di Palermo; Mario Baccini di Fiumicino; Carlo Bottani, presidente della provincia di Mantova e sindaco di Curtatone; Cosimo Cannito, sindaco di Barletta; Valeria Cittadin, sindaco di Rovigo.
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"La riforma introduce alcuni elementi che vanno nella direzione di una maggiore chiarezza istituzionale - hanno sottolineato i sindaci -. Prima di tutto, la distinzione tra chi accusa e chi giudica rafforza il principio di imparzialità nel processo penale, garantendo che il giudice sia sempre percepito come un soggetto terzo e indipendente rispetto alle parti". E ancora: "La separazione degli organi di autogoverno della magistratura consente una gestione più lineare delle carriere e delle responsabilità, riducendo ambiguità e sovrapposizioni che negli anni hanno alimentato polemiche e sfiducia". Secondo loro, inoltre, "un altro elemento rilevante riguarda il superamento delle dinamiche correntizie che troppo spesso hanno condizionato la vita interna della magistratura. Rafforzare criteri più oggettivi e trasparenti nella selezione degli incarichi significa contribuire a restituire credibilità all’intero sistema. Infine, la previsione di un organo disciplinare autonomo rappresenta un passo verso una maggiore uniformità nelle decisioni e verso una responsabilità più chiara nell’esercizio della funzione giudiziaria".
Infine, hanno sottolineato che "questa riforma non è contro la magistratura. Al contrario, può contribuire a rafforzarne l’autorevolezza e l’indipendenza, rendendo il sistema più comprensibile e più credibile agli occhi dei cittadini. Noi amministratori civici sappiamo bene quanto la sicurezza, la legalità e il rispetto delle regole siano condizioni indispensabili per lo sviluppo delle nostre comunità. Una giustizia più efficiente e più equilibrata è un interesse di tutti: delle vittime, degli imputati, delle istituzioni e dell’intera società. Per queste ragioni, come promotori dell’Assemblea dei Civici per l’Italia, invitiamo i cittadini a partecipare al voto del 22 e 23 marzo e a sostenere con convinzione le ragioni del Sì. Lo facciamo non per appartenenza politica, ma per responsabilità istituzionale, con l’ulteriore auspicio che il dibattito sulla giustizia, da tempo in essere nel Paese, possa ritrovare i toni di un equilibrato e pacato confronto di massimo interesse generale. Perché crediamo che rafforzare la fiducia nella giustizia significhi rafforzare la democrazia. Votiamo Sì".