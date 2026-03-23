Referendum giustizia, la sceneggiata di Angelo Bonelli: tira in ballo Sal Da Vinci

Al Referendum giustizia vince il "No". Il verdetto è chiaro. La magistratura non si tocca. E la sinistra esulta in modo scomposto, parla di "spallata" al governo, di "avviso di sfratto". Il tutto in barba a quel che Giorgia Meloni ha sempre ripetuto, ossia che l'esito del referendum non avrebbe influito su Palazzo Chigi (concetto ribadito anche a caldo, subito dopo che la vittoria del "No" aveva preso forma).
Ma si diceva: l'esultanza scomposta del fronte progressista. Ecco Giuseppe Conte che prova a intestarsi la vittoria: "Ce l'abbiamo fatta! Viva la Costituzione!". Poi un ipertrofico Maurizio Landini, il quale parla di "nuova primavera per il Paese" e invita il suo popolo, ammesso e non concesso che esista, a "festeggiare in piazza". Ilaria Salis, da par suo, straparla di "dimissioni", quelle a cui dovrebbe ricorrere il premier.
Sandro Ruotolo e l'ultimo delirio di Pd e M5s: "Referendum, può tornare il fascismo"C’era da scommetterci che sarebbero arrivati all’allarme fascismo. Alla riforma della giustizia che togliend...
E via discorrendo, fino ad arrivare all'immancabile Angelo Bonelli. Il Verde esulta sui social, laddove scrive: "Sarà per sempre No!". Chiara la citazione, con variazione sul tema, del brano di Sal Da Vinci che ha trionfato a Sanremo, canzone anche al centro di un caso politico (con le indiscrezioni di stampa, poi smentite, circa il fatto che Meloni avrebbe contattato Sal Da Vinci per usare la canzone per le battute finali della campagna elettorale). Già, l'unico a "intestarsi" l'artista partenopeo, ad ora, è Angelo Bonelli...