Referendum giustizia, la sceneggiata di Angelo Bonelli: tira in ballo Sal Da Vinci

Al Referendum giustizia vince il "No". Il verdetto è chiaro. La magistratura non si tocca. E la sinistra esulta in modo scomposto, parla di "spallata" al governo, di "avviso di sfratto". Il tutto in barba a quel che Giorgia Meloni ha sempre ripetuto, ossia che l'esito del referendum non avrebbe influito su Palazzo Chigi (concetto ribadito anche a caldo, subito dopo che la vittoria del "No" aveva preso forma).

Ma si diceva: l'esultanza scomposta del fronte progressista. Ecco Giuseppe Conte che prova a intestarsi la vittoria: "Ce l'abbiamo fatta! Viva la Costituzione!". Poi un ipertrofico Maurizio Landini, il quale parla di "nuova primavera per il Paese" e invita il suo popolo, ammesso e non concesso che esista, a "festeggiare in piazza". Ilaria Salis, da par suo, straparla di "dimissioni", quelle a cui dovrebbe ricorrere il premier.