Sandro Ruotolo e l'ultimo delirio di Pd e M5s: "Referendum, può tornare il fascismo"

C’era da scommetterci che sarebbero arrivati all’allarme fascismo. Alla riforma della giustizia che togliendo di mezzo i magistrati elimina l’ultimo ostacolo sulla strada dell’assunzione dei “pieni poteri” da parte dell’uomo - meglio: della donna - «forte». Il fronte del No chiude la campagna elettorale per il referendum con la chiamata alle armi: occhio, è in gioco la tenuta della democrazia. Non usano giri di parole, lo dicono apertamente. A Napoli, giovedì, Federico Cafiero De Raho, deputato del M5S, intervenendo a una manifestazione elettorale con il governatore della Campania, Roberto Fico, ha detto testualmente che «questo referendum è l’unico ostacolo che si frappone al governo che vuole la fine della democrazia». Il ragionamento è semplice: una volta sottratta la politica «al controllo di legalità» con la riforma Nordio, la strada per la concentrazione del potere nelle mani del governo è spianata. «Ma attenzione alla concentrazione dei poteri, come durante il fascismo», ha avvertito De Raho, «quello che è stato ottant’anni fa può tornare. Molti dell’area di governo hanno ancora quella stessa fede e la statuetta del Duce sulla scrivania». Non si è trattato di un’uscita estemporanea. Allo stesso evento pentastellato ha partecipato la senatrice Ada Lopreiato, che ha denunciato la «volontà» dell’esecutivo «di smantellare quanto conquistato dopo il fascismo».

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E sempre lì ha puntato il presidente del M5S, Giuseppe Conte, davanti agli studenti dell’università Statale di Milano, quando ha detto che se lunedì pomeriggio vinceranno i Sì, allora la prossima mossa di Giorgia Meloni sarà quella di tirare fuori dal cassetto la riforma costituzionale del premierato: «Potrebbero osare oltre; il predominio della politica deve completarsi con un uomo o una donna sola al comando, tramite l’investitura popolare». Ieri l’ex premier ha chiuso la campagna elettorale del M5S al Palazzo dei Congressi di Roma, dove ha seguito la stessa rotta: «Rivendichiamo il fondamento del nostro Stato democratico e di diritto, per metterlo al riparo da chi lo sta mettendo in pericolo». Tutti alle urne per difendere la Costituzione, insomma. Altro che separazione delle carriere, riforma del Consiglio superiore della magistratura e istituzione dell’Alta Corte disciplinare: «Vogliamo rivendicare il fondamento del nostro Stato democratico. Il No ha anche un contenuto morale». Se De Raho ha evocato il «Duce», Conte ha citato il «principe», ma il senso è quello: «Anche il “principe” deve sottostare alla legge, che lui stesso ha emanato, perché gli altri non sono sudditi, gli altri sono cittadini». A proposito di De Raho: anche lui era nella Capitale, dove ha rinnovato il suo appello a dire no all’«autoritarismo più spietato».

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