Annalisa Imparato, l'accusa: "Chi sono i magistrati che mi hanno insultato"

"Lascio ad altri i cori da stadio e i balletti. In una democrazia matura si accetta il voto popolare perché in una democrazia matura il popolo è sempre sovrano". Annalisa Imparato, sostituto procuratore della Procura di Santa Maria Capua Vetere, commenta in un'intervista al Corriere della Sera i cori di scherno nei suoi confronti lanciati ieri nel Palazzo di Giustizia di Napoli da alcuni magistrati nella sede locale dell'Anm. Il video ha fatto il giro del web e indignato molti, a cominciare da Gaia Tortora, figlia di Enzo e giornalista del TgLa7 impegnata a sostegno della riforma della giustizia, proprio come la Imparato.

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Il sostituto procuratore, infatti, è stata tra i magistrati che con più determinazione ha sostenuto le ragioni del Sì al referendum e non a caso è finita nel mirino dei colleghi, per la maggior parte schierati per il No. "Accetto il risultato con senso di responsabilità - spiega al Corsera - per quanto riguarda i coretti, osservo che vedere figure di Stato cantare e saltare intonando canzoncine che hanno valenza politica fa porre più di un interrogativo perché protagonisti di questo episodio sono le stesse persone che già stamattina hanno dovuto varcare le porte delle aule dei tribunali e comunicare agli imputati di essere terzi e imparziali e di essere mossi solo da un ideale di giustizia".

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"È emerso chiaramente dal voto che si è trattato di un confronto solo politico - conclude la Imparato -. Non voglio ergermi su un piedistallo. Non è però fuorviante osservare che in questa competizione oltre al centrodestra e al centrosinistra era schierata l'Anm".

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