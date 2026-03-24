Toghe, "ora azione più invasiva". Tam tam, arriva la "vendetta" su sicurezza e immigrazione?

Dopo la vittoria del No al referendum sulla giustizia, nei Palazzi romani serpeggia un sospetto: sta per arrivare l'ora della "vendetta" di certa parte della magistratura nei confronti della politica, e in particolare del centrodestra? A dirlo, tra le righe, è stato già il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giovanbattista Fazzolari, ieri nel tardo pomeriggio quando l'esito del voto era già chiaro. "Il risultato di questo referendum è quello di legittimare una azione della magistratura su una serie di temi che per gli italiani oggi sono dirimenti: noi vediamo che l'azione del governo spesso viene rallentata sul fronte di immigrazione e sicurezza da decisioni che la magistratura non condivide e che potrebbero essere rafforzate in futuro, questa è una delle principali preoccupazioni".

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Parlando con l'agenzia Ansa, il braccio destro della premier Giorgia Meloni ha sottolineato come gli italiani "chiedono a questo governo, ma chiederebbero a qualsiasi governo, maggior controllo dell'immigrazione illegale e di essere maggiormente incisivi in termini di sicurezza. Finora su questi due argomenti abbiamo visto che molte delle norme attuate vengono poi indebolite da decisioni prese dalla magistratura: all'esito del referendum la preoccupazione è che questa azione potrebbe diventare ancora più invasiva". Sulla questione è intervenuto questa mattina anche Carlo Nordio, ministro della Giustizia e "padre" della riforma bocciata dal voto popolare: "Non la considero una sconfitta personale. Era una riforma in cui credevo e in cui penso di aver messo tutto l'impegno possibile. Ero certo che avremmo vinto. Mi inchino al popolo sovrano. Ma non penso a dimettermi. Ho ancora molte cose da fare, anche se alcune riforme si fermeranno", ha ammesso il Guardasigilli in una intervista al Corriere della Sera.

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A fermarsi sarà "la limitazione della custodia cautelare" che "potrebbe essere più difficile", per esempio. Il ministro concorda con Fazzolari: l'azione delle toghe, dopo questo voto, "limiterà l'iniziativa politico-parlamentare in alcuni ambiti a cominciare dall'immigrazione". "Adesso - ha aggiunto - dobbiamo dedicarci all'efficientamento della giustizia: ai concorsi da bandire per completare la pianta organica dei magistrati e alla stabilizzazione del personale del Pnrr. Prendendola con filosofia diciamo che la sconfitta ci fa risparmiare molto tempo che avremmo dovuto dedicare ai decreti attuativi per fare tutto questo".

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