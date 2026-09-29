Giudice sospeso dal Csm senza stipendio: ha mostrato i genitali a una 18enne

Un giudice in servizio da un anno è stato sospeso dal Csm , che gli ha pure bloccato lo stipendio. Il motivo? La toga ha rivolto frasi oscene a una ragazza per strada. Era entrato in magistratura da appena 12 mesi , dopo il tirocinio effettuato a Milano. Se non si tratta di un record, poco ci manca. Le toghe del Consiglio superiore della magistratura hanno adottato forse la pena più severa . O quanto meno tra le più rare, visto cosa accaduto in passato di fronte a toghe protagoniste di gravissime vicende professionali e/o private.

Stando a quanto si apprende, si tratterebbe di un ex commissario di polizia di 35 anni. Il magistrato era in un auto lungo la strada vicino a un parcheggio quando ha avvistato la 18enne. La giovane stava camminando per i fatti suoi. Lui si è affiancato a lei con l'auto e, con la scusa di chiedere indicazioni per il Duomo, le ha rivolto degli apprezzamenti spinti. La ragazza ha rifiutato le avance. Così l'uomo le avrebbe mostrato il pene calandosi i pantaloni. Lui nega la veridicità di questo episodio. Secondo la sua versione - esposta sia nell’audizione disciplinare al Csm, sia nell’interrogatorio alla Procura di Salerno competente sulle toghe calabresi - sostiene solo di aver portato la mano all'altezza del mezzo del busto, oltre a qualche invito osé alla ragazza. Dopo una ventina di secondi, la 18enne è riuscita a fotografare la targa dell’auto, consentendo così ai carabinieri di risalire al magistrato.