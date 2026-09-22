Crotone, il nigeriano ferisce 5 agenti: "Non è pericoloso", la bufera sul giudice

Prima ha danneggiato sette auto in sosta e aggredito alcuni passanti, poi si è scagliato con una spranga di ferro contro cinque poliziotti intervenuti, ferendoli tutti (30 giorni di prognosi per loro). Paura ieri mattina nel centro di Crotone, in via Regina Margherita, dove un cittadino nigeriano di 31 anni in evidente stato di alterazione ha seminato il panico in mezzo alla strada.

Gli agenti hanno mantenuto la freddezza necessaria per disarmare e immobilizzare l’uomo senza dover usare alcuna arma. Qualcuno ha anche provato a farsi giustizia da solo, cercando di venire a contatto con l’africano, ma la polizia ha bloccato ogni tentativo in tal senso.

L’aggressore è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato e porto abusivo di armi e oggetti atti a offendere e portato in Questura, dove è emerso che era sbarcato a Trapani nel 2017, poi era stato trasferito al Cara di Crotone, dove aveva fatto richiesta di asilo. La commissione aveva rigettato l’istanza. Rigetto contro il quale il giovane aveva presentato ricorso, anche questo respinto nel 2019. Divenuto irregolare, ha iniziato a commettere reati spesso venendo arrestato. Da ultimo, a luglio 2026, era stato scarcerato da Poggioreale (Napoli) per fine pena ed era stato invitato a formalizzare in Questura a Crotone la nuova domanda di asilo.

Arrivato in Calabria, per lui era stato disposto un trattenimento per “pericolosità” nel Cpr di Bari. Il tribunale, però, non aveva convalidato la misura non ravvisando la pericolosità. La nuova domanda di asilo del nigeriano era poi stata dichiarata inammissibile.